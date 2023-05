Des entraves aux ponts d’étagement du chemin de la Côte-de-Liesse dès vendredi

Le début des travaux de reconstruction des deux ponts d’étagement du chemin de la Côte-de-Liesse, qui passe au-dessus de la rue Hickmore dans l’arrondissement Saint-Laurent, entraînera des fermetures partielles ou complètes des voies de desserte de l’autoroute 520, dès le 5 mai.

La première phase des travaux consiste en la démolition et la reconstruction des deux ponts d’étagement correspondant aux voies de desserte, informe le ministère des Transports et de la Mobilité durable dans un communiqué de presse. Lors de leur fermeture complète, la circulation sera alors déviée sur les voies rapides.

Reconstruction du pont d’étagement de l’autoroute 520 au-dessus de la rue Hickmore : fermetures partielles ou complètes jusqu’à la fin de 2024. Source : Groupe CNW/Ministère des Transports et de la Mobilité durable

À compter du 5 mai, et ce, jusqu’à la fin de l’année 2023, il y aura fermeture partielle de la voie de desserte de l’autoroute 520 est entre les rues Ness et Merizzi. L’entrée menant de la rue Merizzi à la voie de desserte, ainsi que la Sortie no 5 – rue Hickmore de l’autoroute 520 demeureront aussi fermées.

À compter du 12 mai, la voie de desserte de l’autoroute 520 ouest, entre les rues Ness et Merizzi, ainsi que l’entrée menant de la rue Ness à la voie de desserte de l’autoroute 520 ouest seront à leur tour complètement fermée jusqu’à la fin de l’année.

Au niveau de la rue Hickmore, une fermeture complète à tous les véhicules et aux piétons entre les rues Ness et Merizzi est prévue jusqu’à la fin des travaux.

Pour faciliter le déplacement des usagers de la route durant les entraves, un service gratuit de navettes, offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permet aux piétons ou aux cyclistes de traverser l’autoroute au niveau de la rue Hickmore.