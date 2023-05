Le Collège Vanier s’associe à Siemens pour un programme de mécatronique

La mécatronique est un domaine combinant la mécanique, l’électronique, l’automatisation et l’informatique.

Fruit d’un étroit partenariat avec la multinationale allemande, le Collège Vanier offre désormais le programme de certification des systèmes mécatroniques de Siemens (Siemens Mechatronic Systems Certification Program). Vanier devient ainsi la 16e école au Canada à s’associer à l’entreprise technologique.

La mécatronique est un domaine combinant la mécanique, l’électronique, l’automatisation et l’informatique. Elle sert notamment à faire fonctionner des machines industrielles complexes.

«Les partenariats avec des entreprises telles que Siemens […] garantissent que nos étudiants sont exposés aux procédés technologiques et aux idées les plus récents», a déclaré le directeur général du Collège Vanier, John McMahon, lors de l’annonce du partenariat le 25 mai.

Les enseignements du programme de Siemens sont prodigués selon une méthode allemande, très méthodologique et axée sur la pratique, explique à Métro le responsable du programme, Jason Duhème.

Les 240 heures de formation sont données au Collège Vanier, par des professeurs de l’établissement. Siemens fournit toutefois le matériel pédagogique et forme les enseignants. Les enseignements du programme sont applicables à un vaste éventail d’opération manufacturière, et non seulement les machines Siemens, assure M. Duhème.

John McMahon, le directeur général du Collège Vanier. Nicolas Monet/Métro.

Combler la pénurie de main-d’œuvre qualifiée

Les écoles répondent aux besoins de l’industrie et des étudiants en reconnaissant la nécessité d’une formation en mécatronique, se réjouit le responsable du développement d’affaire en mécatronique chez Siemens, Henry Vandelinde. «Lorsque les étudiants certifiés [par le programme de Siemens] entrent dans le monde du travail, ils savent ce qu’il faut faire», plaide-t-il.

Derrière tous les produits que nous consommons aujourd’hui, il y a de l’automatisation, explique Jason Duhème. «Pour les manufacturiers, ce sont des millions de dollars en investissement. Ils veulent que la machinerie fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. Vous avez besoin de personnes possédant les compétences et les aptitudes nécessaires pour réparer et faire fonctionner les équipements.»

Le programme de mécatronique est un pas dans la bonne direction pour combler le «déficit de compétences au Canada», avance-t-il. Nos industries ont besoin de main-d’œuvre adéquatement formée et le nouveau programme de Vanier et Siemens offre «un accès relativement rapide au marché du travail», poursuit le professeur en génie électrique. «C’est gagnant-gagnant.»

L’arrondissement de Saint-Laurent, où se trouve le Collège Vanier, comporte l’un des plus importants parcs industriels du Canada.