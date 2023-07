Un parcours pour découvrir les murales de Saint-Laurent

La réputation de Montréal en art urbain n’est plus à faire. Quelques marches suffisent pour se rendre compte que les œuvres sont partout dans les rues. Au moment où ces lignes sont écrites, près de 300 murales recouvrent les façades montréalaises. Métro vous propose ce circuit pour découvrir les créations qui composent ce musée à ciel ouvert à Saint-Laurent.

Il est plus agréable d’utiliser le deux-roues pour découvrir l’art mural de Saint-Laurent. Ce parcours débute au parc Beaudet, tout près de la station de métro Du Collège. Dès le début, au 900, boulevard Décarie, on trouve une belle association des artistes Ankh One et Romain Boz. Les deux muralistes comptent d’ailleurs 12 fresques sur l’ensemble de Montréal.

Passée l’œuvre très colorée recouvrant l’école Édouard-Laurin signée Marc-Olivier Lamothe, on finit ensuite le parcours dans Cartierville. On y découvre, au 5945, boulevard Gouin Ouest, une immense murale qui rappelle le mythique parc d’attractions Belmont. Un clin d’œil à l’histoire de Montréal comme on en trouve dans beaucoup d’autres d’œuvres recouvrant les murs de la métropole.

Pour agrandir ce parcours ou pour voir plus de circuits à faire dans d’autres quartiers, consulter notre carte: