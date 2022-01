Seulement un enfant sur quatre est vacciné à Saint-Léonard

Alors que le taux d’hospitalisations lié à la COVID-19 est en hausse depuis la fin de l’année 2021, Saint-Léonard se classe bon dernier en termes de vaccination chez les 5 à 11 ans sur l’île de Montréal.

En date du 5 janvier, le taux d’inoculation à une dose de vaccin pour les 5 à 11 ans dans l’arrondissement était de 25%, soit la moitié par rapport à la moyenne montréalaise pour ce groupe d’âge.

C’est une situation préoccupante pour les spécialistes, alors que selon la Santé publique de Montréal, 16% des éclosions se produiraient au sein des services de garde de la métropole.

«Depuis l’automne dernier, on constate qu’il y a beaucoup de cas provenant de ces milieux», explique Benoit Barbeau, spécialiste en virologie et professeur en sciences biologiques à l’UQAM.

Du côté des hospitalisations, une hausse significative depuis la fin de l’année 2021 est notée chez les enfants de moins de 10 ans, avec une trentaine d’admissions au total.

«Il y aussi plus de cas dans la population en général avec le variant Omicron, donc, plus d’hospitalisations, y compris chez les 5 à 11 ans, ajoute le Dr Barbeau. Ce n’est pas totalement surprenant, même s’ils ont tendance à être moins sujets aux symptômes graves.»

En ce moment, il y a plus de risque liés à la COVID-19 pour les enfants, même s’ils ne sont pas aussi affectés que les autres groupes d’âges Benoit Barbeau, spécialiste en virologie et professeur en sciences biologiques à l’UQAM.

«Il est vrai que le taux d’hospitalisations n’a jamais été aussi haut depuis le début de la pandémie chez les enfants mais heureusement, il n’est pas aussi important que chez les adultes», rappelle Jesse Papenburg, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Selon le Dr Papenburg, le variant Omicron ne devrait pas plus affecter les enfants qu’un autre groupe d’âge, bien qu’une plus grande manifestation des symptômes respiratoires soit évoquée.

«On semble constater cela sur le terrain, mais ça reste anecdotique et il faudra le confirmer avec des études et des données plus approfondies», précise-t-il.

Selon le Dr Barbeau, la vaccination chez les enfants reste importante même s’ils sont moins à risque que les autres groupes d’âge.

«Le risque est toujours présent, bien qu’il soit réduit. Le vaccin va permettre d’aller chercher une protection la plus élevée possible contre le virus, de limiter les symptômes graves, mais surtout, d’éviter la transmission du virus aux autres membres de la famille.»

Il est important de rappeler que les arrondissements les plus touchés par la COVID-19 à Montréal sont ceux où le taux de vaccination est le plus faible. Jesse Papenburg, infectiologue pédiatrique à l’Hôpital de Montréal pour enfants.

Rassurer les parents et les enfants

Devant les inquiétudes soulevées par certains parents, M. Barbeau rappelle que le vaccin reste le moyen le plus sûr de protéger leurs enfants contre le virus.

«Toutes les études démontrent qu’il n’y a pas plus d’impacts liés à la vaccination chez les enfants que chez les adultes. Un tiers de la dose complète est présente dans les vaccins pour les 5-11 ans, ce qui représente la quantité minimale pour générer une réponse suffisante des anticorps.»

Le Dr Papenburg rappelle de son côté qu’il est aussi important pour les parents de créer un dialogue sur la vaccination avec les enfants, et de les rassurer au maximum sur cette expérience.

«Des mesures sont mises en place dans les centres de vaccination pour rendre l’expérience la plus rassurante possible pour les enfants. Il est important de les accompagner et, éventuellement, d’employer des moyens de distraction comme le jeu ou la musique, par exemple.»