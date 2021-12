Augmentation des cas de COVID-19 à Saint-Léonard

Saint-Léonard figure parmi les quatre arrondissements les plus touchés par la COVID-19 au cours des deux dernières semaines.

Du 16 au 29 novembre, 235 nouveaux cas à Saint-Léonard ont été déclarés à la Direction régionale de la Santé publique de Montréal (DRSPM).

Du 23 au 29 novembre, 123 nouveaux cas ont été comptabilisés, ce qui représente le deuxième secteur le plus touché de Montréal, après Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (164).

La semaine précédente, il y a en avait eu 112.

Plus de 200 cas ont été enregistrés chez les 0-9 ans et les 10-19 ans. Ce sont les groupes d’âge les plus touchés au cours du mois de novembre.

Le secteur de Saint-Léonard Ouest est le plus touché avec une concentration de 104 nouveaux cas. C’est le deuxième voisinage le plus touché de la métropole. Seul Plamondon fait pire avec 110 nouveaux cas rapportés.

Le taux de positivité atteint quant à lui 8 %, soit près de 2,5 points de plus que Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, qui est le deuxième secteur le plus touché en la matière (5,5 %).

Cette augmentation de cas survient alors que seulement 71,2 % de la population léonardoise possède une couverture vaccinale à deux doses, ce qui représente près de 9,1 % de moins que la moyenne à Montréal (80,3 %).