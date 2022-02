Le traitement des dossiers d’immigration devrait être deux fois plus rapide en 2022

Grâce à un investissement de 85 M$, le ministère de l’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada modernisera et accélèrera le traitement des dossiers d’immigration en 2022. L’importante somme injectée permettra d’engager 500 nouveaux employés de traitement et ainsi finaliser près de 150 000 demandes de résidence permanente, soit le double qu’en 2021.

Le ministre de l’Immigration Sean Fraser en a fait l’annonce le 2 février.

La députée fédérale de Saint-Léonard–Saint-Michel, Patricia Lattanzio, précise que cette modernisation aura également un impact positif sur les demandes déjà en cours.

«C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’accueille l’annonce de ces changements pour les résidents de ma circonscription, en particulier pour ceux qui attendent de devenir citoyens canadiens, pour les nouveaux résidents permanents en attente de leur carte, et pour les employeurs qui pourront combler les besoins de main-d’œuvre, sans oublier nos étudiants.»

La députée libérale, qui a été réélue lors du scrutin fédéral de 2021, a tenu à rappeler que l’immigration profite à tous les Canadiens, car «elle contribue à la croissance de notre économie et renforce nos collectivités».

Changements annoncés

Le ministère a également élargi son système d’analyse avancée, afin d’aider ses agents à accélérer leur prise de décision sur les visas de résidence temporaire.

Les candidats auront également la possibilité d’interagir davantage pendant le processus de leurs demandes grâce à cette mise à jour.

Parallèlement, le ministre Sean Fraser a annoncé l’expansion du portail de demande en ligne d’ici l’été 2022.

Ce format numérique devrait réduire les retards et permettre une confirmation immédiate que la demande des clients a été reçue, contrairement à un délai qui pouvait être de plusieurs semaines en 2021.

Pour les demandeurs de parrainage de conjoint, un nouveau système de suivi des cas de résidence permanente sera lancé sous peu, ce qui permettra l’accès des clients aux renseignements en lien avec leur demande en ligne.

De plus, le ministère étudie la possibilité de fournir aux candidats à la citoyenneté canadienne qui le désirent l’option d’administrer eux-mêmes leur serment de citoyenneté par une attestation signée, et ainsi célébrer leur citoyenneté à une date ultérieure.

Service difficile en 2021

Cette mise à jour était grandement attendue par bon nombre de résidents en attente du verdict de leur demande en matière d’immigration.

C’est le cas d’Antoine, en attente depuis un an d’une confirmation de traitement pour sa résidence permanente, et qui fait face à plusieurs incohérences dans le système informatique traitant son dossier.

«J’avais oublié de rentrer un renseignement sur une de mes adresses de résidence, j’ai renvoyé un formulaire avec celui-ci, mais ma demande originale semble être introuvable.»

Celui qui habite l’Est de Montréal depuis 2015 affirme qu’il est «impossible d’avoir quelqu’un au téléphone» pour remédier au problème. Il espère que la situation s’améliorera en 2022.

«Même après une cinquantaine d’appels, la ligne raccroche et je n’arrive à joindre personne. J’espère que ça va changer cette année», indique-t-il.