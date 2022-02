Persévérance scolaire: Saint-Léonard rend hommage à cinq jeunes

À l’occasion des Journées de la persévérance scolaire, le maire de l’arrondissement de Saint-Léonard Michel Bissonnet ainsi que les conseillères d’arrondissement Arij El Korbi, Angela Gentile et Suzanne De Larochellière ont rendu hommage à cinq jeunes Léonardois.

Le 16 février, les élus sont allés à la rencontre des élèves honorés afin de leur remettre en main propre, sur les lieux extérieurs de leur école respective, un certificat de persévérance scolaire afin de les féliciter pour leurs efforts soutenus.

Les jeunes méritants sont Zahira Nicolle Garrido Aguilar, de l’école primaire Gabrielle-Roy; Émilie Kaci, de l’école primaire Victor-Lavigne; Adamo Azzuolo, de l’école secondaire Laurier Macdonald; ainsi que Claud-Benedict Alcindor et Sonia Bezzoui, de l’école secondaire Antoine-de-Saint-Exupéry.

Persévérer malgré la pandémie

Le maire a profité de l’occasion pour rappeler le contexte particulier dans lequel les jeunes évoluent depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«Les deux dernières années scolaires ont été très particulières en raison de la COVID-19 qui a chamboulé les façons de faire du réseau scolaire. Les efforts et la persévérance ainsi que la réussite des élèves ont été, et continuent d’être, au centre des préoccupations. Je souhaite ainsi féliciter toutes les personnes qui entourent les élèves et les poussent quotidiennement à aller plus loin.»

M. Bissonnet a également tenu à souligner l’importance du soutien de l’ensemble des intervenants pour le développement du plein potentiel des jeunes de Saint-Léonard.

«Parents, enseignants ou intervenants scolaires ont un rôle essentiel à jouer. C’est grâce à eux et à leurs encouragements que les jeunes peuvent apprendre à persévérer et à devenir, à leur tour, des personnes inspirantes et engagées dans leur communauté.»

L’organisation de cette remise de certificat s’inscrit dans les orientations ciblées par l’arrondissement dans son plan stratégique Saint-Léonard 2030 ainsi que dans son Plan d’action enfants et familles.

Encourager la réussite éducative des jeunes

Lors de la séance du conseil d’arrondissement du 7 février, l’arrondissement a adopté une motion afin de proclamer la semaine du 14 au 18 février comme étant celle des Journées de la persévérance scolaire à Saint-Léonard.

Cette initiative se joint ainsi aux efforts de l’ensemble des partenaires et acteurs des milieux de l’éducation de la province pour témoigner de l’importance de la mobilisation autour des enjeux de la persévérance scolaire et de la réussite éducative.

«Par ce geste, le conseil tenait aussi à reconnaître que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la qualité de vie des élèves et, du même coup, permettre à ces derniers de développer leur plein potentiel», fait valoir Anne-Émilie Thibault, chargée de communication à l’arrondissement de Saint-Léonard.