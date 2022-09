L’art numérique d’Angelo Cordisco

Artiste autodidacte né dans le sud de l’Italie, Angelo Cordisco commence à sculpter et dessiner dès son jeune âge. Une exposition de ses œuvres aura lieu du 20 au 26 septembre, au Centre Leonardo Da Vinci de Saint-Léonard.

Durant ses nombreux cours privés, Angelo Cordisco apprend la technique du 3D mais aussi du dessin anatomique du squelette et des muscles à travers la lumière et les mouvements. C’est en utilisant une première génération de logiciels informatiques qu’il s’initie à la création d’œuvres d’art numériques: environnements 3D, sculptures 3D et modèles 3D combinés à des dessins à la main.

Un vernissage de l’exposition d’Angelo Cordisco aura lieu le 20 septembre à 19h, au Salon des Gouverneurs du Centre, en entrée libre.