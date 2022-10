Explorer une alternative à la crise du logement le temps d’un film

Alors que la crise du logement frappe de plein fouet Saint-Léonard, un arrondissement avec trop peu de logements sociaux, le film La coop de ma mère sera diffusée – en français avec des sous-titres en anglais – le samedi 8 octobre. Action dignité de Saint-Léonard (ADSL), à l’origine de la projection, tient l’événement de façon gratuite à l’aréna Martin-Brodeur, à 13h30.

Ce docu-film suit les résidents d’une coopérative d’habitation dans leur quotidien. Le film a été réalisé par Ève Lamont, une cinéaste inspirée par la justice sociale et la justice climatique.

Dans le film, la réalisatrice suit la vie et la gestion collective de la coopérative d’habitation dans laquelle sa mère réside à Gatineau. À travers de nombreux témoignages et la captation de moments de vie, le spectateur est invité à découvrir un autre mode de vie.

Ce mode de vie permettrait de résister à l’attrait de l’individualisme et de former un «bouillon interculturel et intergénérationnel» d’après la Cinémathèque québécoise. Ainsi, dans la bande-annonce, une résidente affirme que la coopérative permet «d’écouter les besoins des membres».

Ce mode d’habitat est la meilleure alternative au logement privée selon la directrice d’ADSL, Sylvie Dalpé. Elle affirme que la projection d’un tel film est d’une réelle importance dans un quartier comme Saint-Léonard.

L’arrondissement est le troisième de Montréal avec le moins de logements sociaux. Sur les 1300 coops québécoises, uniquement trois s’y trouvent. L’année dernière, la Coop Les Voisins de Viau-Robert a accueilli ses résidents et est devenue la plus grosse coopérative d’habitation dans le quartier.