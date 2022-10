Budget 2023 Saint-Léonard: vers une hausse des taxes locales ?

En 2023, les revenus tirés de la taxe relative aux services augmenteront de 5,86% à Saint-Léonard, soit l’une des plus faibles de tous les arrondissements montréalais. L’évolution du taux d’imposition des propriétaires léonardois n’est cependant pas encore connue tandis que le budget de l’arrondissement, lui, augmentera de 3,1%.

Il n’est pas possible pour l’instant de connaître le taux d’imposition des propriétaires léonardois. L’Arrondissement explique que c’est à la ville-centre de déterminer ce taux, ce qu’elle fera en novembre.

Avec les transferts de la ville-centre qui augmentent seulement de 2%, la hausse de près de 6% des revenus liés aux taxes locales signifie que les revenus totaux de l’Arrondissement augmenteront de 3,1% en 2023, pour atteindre un budget de 40,64 M$.

Une augmentation moins rapide que l’inflation

Les revenus de Saint-Léonard augmentent donc moins vite que l’inflation, évaluée à 7,2%. La différence est de quatre points de pourcentage. Cependant, selon Jean-Philippe Meloche, professeur spécialisé en économie urbaine à l’Université de Montréal, que les dépenses et les revenus augmentent moins que l’inflation ne signifie pas nécessairement que l’Arrondissement a effectué des coupes budgétaires.

M. Meloche explique que «sur une année, il y a des fluctuations annuelles irrégulières, donc on ne peut pas conclure qu’il s’agit d’une diminution des dépenses cette année».

Il précise cependant qu’à long terme, si le budget ne s’arrime pas à l’inflation, cela peut poser un problème. Le budget 2022 de l’Arrondissement avait par exemple vu une augmentation des taxes de 10%, justement dans l’objectif de combler un retard accumulé sur l’inflation.

Légères hausses des dépenses

Sur les différents postes de dépenses de Saint-Léonard en 2023, aucun n’augmente plus que l’inflation. Les dépenses en loisirs et en culture s’en approchent tout de même, avec une augmentation de 5,9%.

L’Arrondissement a prévu une augmentation très limitée – entre 0,8 et 1,4% – pour le transport, l’administration et l’urbanisme. Le poste de dépenses «Hygiène du milieu» augmente quant à lui de 3,5%, après un gel en 2022.

L’Arrondissement prévoit par ailleurs des baisses dans ses dépenses en santé et en sécurité, mais explique que celles-ci sont liées à des économies sur des coûts et non à des coupes. Le poste «financement» diminue lui aussi considérablement grâce à la réduction des frais de la dette de l’aréna Roberto-Luongo.

Des investissements pour 2023, et plus tard

L’Arrondissement prévoit investir 6,79 M$ dans ses infrastructures en 2023. Près de la moitié de cette somme, soit 3,3 M$, sera utilisée pour «des projets d’infrastructures affectées à la rétention des eaux de pluie ainsi qu’à la réfection de rues, de trottoirs et de l’éclairage de rues sur le réseau routier local».

La réfection des terrains de basketball des parcs Ferland et Coubertin est également prévue, de même que l’aménagement de nouvelles passerelles au parc Ermanno-La Riccia, pour un investissement total de 1,6 M$.

Les investissements prévus en 2024 et 2025 sont plus importants, soit respectivement 8,2 M$ et 11,4 M$. Ces investissements iront également dans l’aménagement des parcs et dans la réfection de rues, de trottoirs et de l’éclairage de rues.