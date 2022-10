Ouvert ou fermé pour l’Action de grâce?

À l’occasion de l’Action de grâce, le lundi 10 octobre, les horaires de plusieurs services seront modifiés à Montréal. Voici ce qui sera ouvert ou fermé lors de cette journée.

Les centres commerciaux, commerces et épiceries à grande surface

Le ministère de l’Économie et de l’Innovation rappelle que les commerces de détail de biens (magasins, boutiques, points de vente, marchés et autres) peuvent demeurer ouverts et accueillir des clients le lundi 10 octobre, à l’occasion de l’Action de grâce.

Certaines exceptions s’appliquent. Pour plus de renseignements sur les heures et les jours d’ouverture des établissements commerciaux, consultez le site www.economie.gouv.qc.ca/ouverture-commerces.

Les épiceries de petite surface (moins de 4000 pieds carrés) n’ont pas à fermer leurs portes lors des jours fériés, mais certaines pourraient décider de le faire. Il en va de même pour les stations-services, les bars et certains petits commerces d’alimentation.

SAQ et SQDC

La plupart des succursales de la SAQ et de la SQDC seront ouvertes, sauf celles situées dans les marchés publics et les SAQ Express qui maintiendront leurs horaires habituels, ou celles situées dans un centre commercial, qui serait, lui, fermé.

Les marchés publics

Jean-Talon: 8h-18h

Atwater: 9h-17h

Maisonneuve: 9h-17h

Le Time Out Market sera ouvert selon son horaire habituel: de 11h30 à 21h. Le bar ferme à 22h.

Institutions bancaires, municipales ou gouvernementales



Les Bureaux Accès Montréal (BAM) et les comptoirs de permis seront fermés. Ils ouvriront de nouveau à partir du mardi 11 octobre. La plupart des bureaux d’arrondissement seront également fermés.



Tous les services numériques de la Ville, ainsi que de nombreux services en ligne, demeurent accessibles. Il est donc possible de faire ses démarches en ligne. Toutefois, les demandes soumises pendant le congé seront acceptées, mais seront traitées à partir du mardi 11 octobre. Il en est de même pour les demandes acheminées par courrier électronique au Service de l’habitation et au Service de l’évaluation foncière pendant le congé.

Les banques, les caisses et les bureaux de poste sont fermés le lundi 10 octobre. Leurs horaires habituels reprendront le lendemain.

Les écocentres et les collectes

Les collectes

Toutes les collectes (déchets domestiques, résidus résidentiels de matériaux de construction, de rénovation et de démolition, encombrants, matières recyclables, résidus alimentaires, résidus verts et feuilles mortes) sont maintenues. Pour plus de détails, visitez le site Info-collectes ou composez le 311.

Les écocentres

Le lundi 10 octobre, les écocentres seront ouverts de 8h à 18h. À partir du mardi 11 octobre, ce sera le retour de l’horaire d’hiver, du mardi au samedi, de 10h à 18h (les écocentres seront fermés les dimanches et lundis). Pour plus de détails, visitez le site Info-collectes ou composez le 514 872-0384.

Installations sportives et culturelles

Les horaires des nombreuses installations sportives et culturelles varieront selon les arrondissements.

La population est invitée à communiquer directement avec le personnel des lieux concernés avant de se déplacer, ainsi qu’à consulter le service en ligne Loisirs Montréal pour connaître la programmation de sports et loisirs offerte par plusieurs arrondissements et y réserver des espaces sportifs.

Musées et cinémas

Le Biodôme, la Biosphère, le Jardin botanique, l’Insectarium et le Planétarium Rio Tinto Alcan seront ouverts le lundi 10 octobre. Il est fortement recommandé d’acheter les billets en ligne. Pour plus d’informations, visitez le site espacepourlavie.ca.

Certains musées de même que les cinémas sont également autorisés à ouvrir le jour de l’Action de grâce.

Bibliothèques et maisons de la culture

Les bibliothèques du réseau public montréalais et les maisons de la culture seront fermées. Les usagers sont priés de s’informer auprès de leur bibliothèque pour connaître l’horaire des autres journées.

Cour municipale

Les comptoirs de service et les salles d’audience seront fermés.

Cela comprend les comptoirs du 775, rue Gosford, du 303, Notre-Dame Est, les points de service situés au 7275, rue Sherbrooke Est à la Place Versailles, au 1405, rue de l’Église à Saint-Laurent et au 7777, boulevard Newman à LaSalle.

Toutefois, les services numériques offerts par la cour municipale sont accessibles.

Transports

Il est à noter que même le jour de l’Action de grâce, les stationnements de la Ville de Montréal demeurent payants.

STM

Le service de bus et de métro de la Société de transport de Montréal (STM) est maintenu. L’horaire est modifié, et varie selon les lignes.

Les déplacements réguliers du transport adapté sont annulés, sauf pour les déplacements d’hémodialyse. Pour se déplacer durant une journée fériée, il est possible de faire une demande de déplacement occasionnel auprès de la STM.

Transport Exo

Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur sur l’ensemble de son réseau (train, autobus et transport adapté).

Les clients sont invités à planifier leurs déplacements au moyen de l’application Chrono, notamment en activant les alertes perturbations pour leurs lignes favorites. Visionnez ce tutoriel rapide pour en savoir plus.

Autobus

Tous les secteurs Service du samedi

Trains

exo1 Vaudreuil-Hudson Service du dimanche exo2 Saint-Jérôme Service de fin de semaine exo3 Mont-Saint-Hilaire Aucun service exo4 Candiac Aucun service exo5 Mascouche Aucun service

Transport adapté

Tous les services Déplacements réguliers annulés, sauf sur

indication contraire du client ou pour

déplacements médicaux Centre d’appels Ouvert selon l’horaire du samedi

La population est également invitée à consulter le site Internet montreal.ca ou à communiquer avec la Ville pour obtenir de plus amples informations sur les ouvertures et fermetures des installations.