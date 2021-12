Des sapins solidaires et chauds sur Monk

L’initiative solidaire des sapins « Don de chaleur » a fait son retour ce jeudi 9 décembre sur le boulevard Monk, dans l’arrondissement du Sud-Ouest.

Depuis 2018, les membres du groupe Tricote & Placote / Stitch & Chat de l’Armée du Salut Québec, et la SDC Monk, s’associent pour disposer sur le boulevard Monk des sapins de Noël, ornés d’accessoires chauds pour l’hiver.

Les bénévoles fabriquent de leurs mains des foulards, tuques, mitaines en laine, et autres pantoufles.

Ensuite, ces accessoires sont pendus dans les sapins comme des guirlandes et des décorations, pour être mis à la disposition des personnes les plus démunies qui peuvent se servir librement, et ainsi avoir un peu moins froid durant l’hiver.

L’an dernier, près de 100 accessoires ont été fabriqués et offerts dans le cadre de l’opération des sapins « Don de chaleur ».

Cette année, en fonction de l’épuisement des stocks des différents accessoires récoltés, les sapins « Don de chaleur » devraient être en place jusqu’au 19 décembre le long du boulevard Monk.

L’Arrondissement du Sud-Ouest collabore également à l’opération en fournissant lesdits sapins.