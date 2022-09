Les corgis prennent d’assaut Montréal

La deuxième édition du Marché Shoni, événement résolument estival et incontournable qui mêle musique électrisante et plaisirs gustatifs, se poursuit jusqu’au 11 septembre. Comme l’an dernier, le rassemblement d’une trentaine de commerçants et d’une centaine de milliers de visiteurs hébergera la parade la plus poilue de la métropole le samedi 10 septembre à 14h30.

Vous l’aurez deviné, il s’agit de la fameuse parade de corgis. Avec actuellement près de 300 participants prévus, si l’on se fie à la page Facebook de l’événement, on risque de compter encore plus de chiens que l’an passé, où on dénombrait environ 150 amis canins.

Les festivaliers du Marché Shoni pourront s’attendrir devant les chiens sous «des rythmes de reggaeton, de Kpop, de musique latine et de DJ internationaux», avec des artistes de renom comme High Klassified, Zach Zoya, KEI-LI, Boston Cherry et Esa Mi Pau. Le tout peut être apprécié en dégustant des mets de «l’Asie et des quatre coins du monde», tant qu’on reste sur la rue Sainte-Catherine entre les rues Mackay et Chomedey, promet l’organisation du festival via un communiqué.

La programmation complète peut être consultée sur le site de Montréal centre-ville.