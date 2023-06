82 M$ pour la construction de 215 logements sociaux dans le Sud-Ouest

Deux projets d’habitation sur les terrains des anciens ateliers ferroviaires du Canadien National (CN) permettront d’ajouter 215 logements sociaux dans l’arrondissement du Sud-Ouest. L’investissement, qui provient du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal, s’élève à 82 M$. Les projets se font en vertu de la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal.

L’Habitation Héritage de Pointe-Saint-Charles, le premier des deux projets, sera située dans le secteur des rues Bourgeoys et Sainte-Madeleine. Financé par l’organisme Habitation Héritage, la Ville de Montréal, l’Arrondissement du Sud-Ouest et la Société d’habitation du Québec (SHQ), le projet contient 122 logements sociaux et abordables. Les logements pourront héberger des familles ou des personnes seules.

La SHQ, la Ville et l’Arrondissement financeront aussi la Coopérative d’habitation de la Pointe amicale sur les rues Bourgeoys et Charon. Ce projet contiendra quant à lui 93 logements répartis dans deux bâtiments de trois et quatre étages. La coopérative s’engage d’ailleurs à «maintenir la belle diversité sociale déjà bien présente à Pointe-Saint-Charles», affirme la présidente du conseil d’administration de la coopérative de la Pointe amicale, Karlene Keith.

Un soutien financier du gouvernement provincial et de la Ville sera accordé aux personnes qui loueront des logements au sein de ces deux projets afin «qu’elles n’aient que 25% de leurs revenus à débourser pour le loyer», a d’ailleurs affirmé la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau.

D’ici 2030, le site des anciens ateliers du CN devrait accueillir 925 logements au total.