Côte-Saint-Paul et Ville-Émard, pour marier le patrimoine résidentiel à la nature

Les quartiers Côte-Saint-Paul et Ville-Émard sont probablement les plus calmes et résidentiels du Sud-Ouest. Situés à l’ouest du canal Lachine, ils réservent plusieurs espaces de verdure et de découvertes patrimoniales, tout en offrant une diversité de choix de commerces locaux sur le boulevard Monk.

Pour cette visite de découverte du Sud-Ouest, Métro vous propose d’arriver sur Côte-Saint-Paul, en traversant le pont du boulevard Monk. Gardons-nous les joies de ce boulevard qui pullule de commerces pour plus tard, et tournons-nous plutôt vers l’avenue de l’Église.

Le nom de la rue vous a probablement déjà mis la puce à l’oreille, car oui, c’est ici que vous pourrez découvrir plusieurs édifices religieux patrimoniaux, à l’instar de l’église Saint-Paul, dont la construction date du début du 20e siècle. Aux côtés de l’église se trouvent d’autres édifices institutionnels remarquables, comme l’ancien pensionnat Notre-Dame-du-Saint-Rosaire, le presbytère, l’ancien hôtel de ville et une caserne de pompier, qui ensemble forment le site patrimonial de Côte-Saint-Paul.

Dirigeons-nous maintenant vers la rue Laurendeau, où vous pourrez passer devant le bel édifice du bain Émard, qui a vu le jour en 1914 et qui continue d’être accessible pour les habitants depuis plus de 100 ans.

Si vous voulez prendre une pause gourmande avant de visiter le secteur de Ville-Émard, Métro vous invite à vous rendre sur le boulevard Monk. Pour de la nourriture italienne, Bardeco Pizza est l’endroit idéal, avec sa décoration sobre et design; si vous avez plutôt envie de nourriture asiatique, Chez Ping restaurants devrait alors vous satisfaire. Et pour finir cette pause repas en beauté, rien de mieux que d’aller prendre un dessert à la boulangerie-pâtisserie Avec le temps, qui offre une multitude de choix de gâteaux et autres sucreries.

Une fois la panse bien remplie, il est temps d’amorcer notre visite de Ville-Émard, quartier situé de l’autre côté du boulevard Monk. Avant de quitter le boulevard, vous pourrez faire un tour à la maison de la culture Marie-Uguay, pour admirer l’une de ses expositions.

En marchant vers l’ouest, vous atterrirez sur le parc Angrignon, qui est l’un des espaces verts majeurs du Sud-Ouest. Vous pourrez profiter de ce moment de nature en visitant le lac, les jardins communautaires et en profitant des pistes cyclables.

Théâtre Paradoxe De loin, on pourrait croire que c’est l’un des innombrables édifices religieux que compte Montréal, mais ce que vous voyez devant vous n’est autre que le Théâtre Paradoxe. Installé depuis 2014 dans l’ancienne église Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours, il organise régulièrement des spectacles et événements pour les résidents.

Espaces verts En plus du parc Angrignon, le secteur comporte plusieurs autres parcs et espaces verts qui font la joie des habitants. Vous pouvez par exemple profiter du parc De La Vérendrye qui borde le fleuve Saint-Laurent, du parc Ignace-Bourget avec ses multitudes d’activités hivernales et estivales, ou encore du parc Saint-Paul situé entre les rues le Caron et de Champigny.

Ce texte a été rédigé dans le cadre de la série Vivre ici. Ce dossier estival produit par Métro présente des lieux d’intérêt situés aux quatre coins de la métropole. L’objectif: faire découvrir aux Montréalais et aux Montréalaises les endroits où il fait bon s’activer, se promener et se détendre.