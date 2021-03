La Ville de Vaudreuil-Dorion acquiert le Golf Harwood

Le processus d’acquisition du golf Harwood, près de Hudson, a été entamé par la Ville de Vaudreuil-Dorion au coût de 2,4M$. Le terrain de plus de 196 000 m², l’équivalent de 27 terrains de football, deviendrait un espace vert accessible aux citoyens.

Un règlement d’emprunt doit être adopté au préalable. Un important projet domiciliaire devait voir le jour à cet endroit, mais ne s’est pas concrétisé. La municipalité a alors offert au propriétaire, Claude Daoust, d’acheter le terrain afin de le conserver.

«On a essayé d’aider dans ce projet, mais ça n’a pas fonctionné, explique le maire Guy Pilon. La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) proposait une densification énorme dans ce coin-là donc quand on a vu que ça n’allait pas fonctionner, on a proposé à M. Daoust d’acheter le terrain, ce qu’il a fini par accepter.»

En plus du terrain, une bâtisse est également présente sur le périmètre du futur parc avec des commodités d’eau, de toilettes et de chauffage. Il était important pour le conseil de créer un grand espace vert à même la Ville.

«On voulait avoir un grand parc un peu à l’extérieur de la Ville parce qu’on en a déjà plein à même la ville, continue le maire. Il y a des résidents qui vont dans d’autres villes pour avoir accès à un parc [comme celui-là] donc on va pouvoir leur en offrir un ici même.»

Possibilités

On ne sait pas encore quelle forme prendra le parc. «Ça va rester comme ça pour tout de suite et on verra avec les services de loisirs, de la culture et les gens ce qu’on peut faire avec ça, affirme M. Pilon. Mais les possibilités sont infinies avec une grandeur comme celle-là.»

«Les gens, ce qu’on pense, c’est qu’ils veulent avoir des endroits ou ils peuvent marcher, avoir la paix, écouter les petits oiseaux et être dans la nature. C’est exactement ce qu’on leur offre avec ce terrain-là. -Guy Pilon, maire de Vaudreuil-Dorion

Des installations sportives pourraient également voir le jour à cet endroit. «On veut en faire un parc nature le plus possible, mais ce n’est pas dit qu’éventuellement il n’y aurait pas un terrain de soccer ou de balle pour aider les jeunes du coin», soutient-il.

Le terrain du golf Harwood s’ajoute à plusieurs autres grands espaces verts, dont l’île Bray et le terrain des pères de Sainte-Croix. On en saura plus sur comment la Ville compte exploiter cet espace au courant des prochaines années.