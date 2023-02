La rue Saint-Denis se transformera en piste de ski

La rue Saint-Denis deviendra une piste de ski, entre les rues Sherbrooke et Émery du 24 février au 5 mars prochain. Cette transformation donnera lieu à la première édition d’APIK, un nouvel évènement hivernal et sportif du Quartier latin.

Une compétition avec pour prix une bourse de 20 000$ aura lieu la fin de semaine du 25 et 26 février. Cent athlètes s’y affronteront et seront jugées sur leur manœuvre et leur style.

Après la compétition, la piste sera disponible aux amateurs qui pourront y pratiquer leur descente ou se risquer dans un parcours à obstacle de taille. Du 1 au 5 mars, des moniteurs seront présents sur une pente-école afin d’accompagner les participants.

Une grande fête de lancement sera organisée sur la terrasse chauffée du bar l’Abreuvoir après les activités du 25 février.

«Nous donnons comme mission de mettre en lumière les sports d’action en créant des opportunités pour les communautés de se réunir, de célébrer leur passion et d’atteindre le niveau supérieur», explique le président de TRIBU, Micah Desforges, qui organise l’événement.