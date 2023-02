Le centre-ville de Montréal aura-t-il son propre maire?

L’arrondissement Ville-Marie, situé au centre la métropole, s’émancipera-t-il de la tutelle de la mairie montréalaise pour avoir son propre maire? Les résidents du secteur pourront bientôt faire part de leur souhaits quant à cette question.

Une démarche de consultation de la population sur la structure électorale de l’arrondissement a été amorcée par la Ville au cours des dernières années. Les électeurs de l’arrondissement seront appelés à se prononcer le mois prochain, lors d’un atelier de discussions citoyen, mais également via un questionnaire en ligne, disponible sur la plateforme Réalisons Montréal.

Le conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques et responsable de la participation citoyenne et de la démocratie Robert Beaudry en a fait l’annonce le vendredi 24 février.

«Comme responsable de la participation citoyenne et de la démocratie au Comité exécutif, la gouvernance de l’arrondissement de Ville-Marie est un dossier qui me tient à cœur. Cet exercice nous permettra d’entendre la population sur la structure que nous avons à Ville-Marie, comment elle souhaite qu’elle évolue et les idées que les citoyennes et citoyens ainsi que les acteurs du milieu pourraient vouloir soumettre pour l’améliorer», a-t-il déclaré.

Mieux représenter les citoyens de l’arrondissement

Pourquoi entreprendre une telle démarche? Les élus de Ville-Marie, qui ont souhaité que cette discussion citoyenne soit initiée, évoquent notamment des enjeux de représentativité démocratique.

En effet, les modifications apportées à la Charte de la Ville de Montréal en 2007 font en sorte que deux des six membres du conseil de l’arrondissement ne sont pas élus directement par la population locale, mais sont désignés par le maire de Montréal. De plus, dans la configuration actuelle, le siège de maire de l’arrondissement de Ville-Marie revient automatiquement au maire de Montréal.

Les besoins spécifiques à l’arrondissement pourraient ne pas être appréciés à leur juste valeur dans de telles conditions, critique-t-on.

Une première phase d’étude de cette problématique, résultant de la collaboration d’un comité d’experts formé de représentants de la Ville de Montréal, de l’arrondissement de Ville-Marie, des milieux sociocommunautaires et économiques du territoire ainsi que de spécialistes de la gouvernance municipale, a été réalisée. Ce groupe a bouclé un rapport à l’automne 2021.

Trois scénarios envisagés

Le comité d’experts évoque trois scénarios quant à l’avenir de la structure électorale de l’arrondissement. Dans un premier cas de figure, le maire de Montréal conserverait sa double fonction de maire de la ville et de maire de l’arrondissement.

Un second scénario impliquerait que le maire de l’arrondissement soit désigné par le maire de Montréal. L’autre option serait que le maire de Ville-Marie soit élu au suffrage universel.

À noter que dans ces trois scénarios, les deux postes de conseillers acutellement désignés par le maire de Montréal seraient remplacés par trois postes de conseillers d’arrondissement, directement élus par la population de Ville-Marie.

La consultation de la population de l’arrondissement sera effectuée par l’organisme indépendant l’Institut du Nouveau Monde (INM).