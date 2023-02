Un sommet pour mieux gérer les chantiers à Montréal

Montréal rencontrera ses partenaires en gestion de travaux le 30 mars prochain lors du Sommet sur les chantiers. Un plan d’action concerté en matière de coordination des chantiers de la ville y sera défini.

Une centaine de représentants de la société civile, d’experts, de donneurs d’ouvrages, de promoteurs immobiliers et d’entrepreneurs seront rassemblés afin de trouver des solutions aux enjeux d’occupation du domaine public, de signalisation et de coordination.

« Si nous voulons nous assurer que notre ville demeure conviviale et notre centre-ville vibrant et dynamique, il est essentiel de revoir nos façons de faire et de développer ensemble des solutions » affirme Luc Rabouin, responsable du développement économique et commercial, du savoir, de l’innovation et du design pour la Ville.

Montréal avait commencé à entreprendre son plus de gestion en 2021 avec l’adoption de sa Charte montréalaise des chantiers. La Ville s’engageait à assurer la mobilité et l’accessibilité des piétons, la gestion et l’atténuation de l’impact des chantiers, ainsi que les enjeux de communications et d’environnement qui touchent la construction.