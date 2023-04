Stationnement: Montréal recule sur le prolongement des heures tarifées au centre-ville

Des autocollants apposés par l’Agence de mobilité durable de Montréal sur les parcomètres du centre-ville sèment la confusion. On y présente de nouvelles heures de tarification, étendues par rapport à celles qui étaient affichées auparavant. Or, l’Agence aurait apposé ces autocollants trop tôt, car ces nouvelles plages de tarification ne sont toujours pas en vigueur.

La Ville n’aurait pas été mise au courant du déploiement de l’opération, explique la responsable du transport et de la mobilité au conseil exécutif de la Ville, Sophie Mauzerolle. «Quand on a été mis au courant, on a stoppé tout ce déploiement. On n’a pas eu l’occasion de discuter avec nos partenaires», a-t-elle indiqué sur les ondes du 98,5 lundi matin.

Pourtant, en février, un communiqué avait été envoyé par Mobilité et urbanisme Montréal aux arrondissements. On y indiquait que des modifications des heures de tarification des parcomètres étaient prévues dès le 1er avril. Un «prolongement des plages horaires du centre-ville, à partir du 1er avril 2023, là où la demande demeure forte en dehors des périodes tarifées», pouvait-on lire.

«L’administration a beau dire qu’elle consultera les partenaires et qu’il s’agit d’un simple cafouillage, sa décision est déjà prise comme en témoignent le budget et une directive envoyée aux arrondissements en février dernier», déclare le chef de l’opposition officielle de Montréal, Aref Salem, dans un communiqué.

La responsable du transport et de la mobilité au conseil exécutif de la Ville n’a pas retourné la demande d’entrevue de Métro avant la publication de ces lignes.