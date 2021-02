Un restaurant de la rue Jean-Talon ravagé par un incendie

Le restaurant Grillades Machawina de l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension a été la proie des flammes en fin de soirée, dimanche.

Les pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) ont été dépêchés vers 23h20 sur la rue Jean-Talon, près de l’avenue Léonard-De Vinci, dans le Petit Maghreb. Le feu émanait du sous-sol et s’est rapidement répandu aux étages supérieurs.

Une deuxième alarme a été déclenchée vers minuit. Quelque 70 pompiers ont été mobilisés pour combattre le brasier, considéré maîtrisé vers 1h30, lundi.

L’édifice de deux étages, qui comprend des appartements au-dessus du restaurant, était inoccupé. Les résidents du bâtiment adjacent ont été évacués par mesure préventive, mais ont pu réintégrer leur logement durant la nuit.

Personne n’a été blessé. L’étendue des dommages reste à déterminer. Les causes sont toujours inconnues et on ignore qui du SIM ou du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) sera chargé de l’enquête.

Les pompiers tiennent à rappeler qu’il est important de dégager et déneiger les issues de secours dans le but d’assurer une évacuation sécuritaire et de faciliter leur travail en cas d’incendie.