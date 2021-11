Une pétition pour apaiser la circulation à une intersection de Villeray

Une résidente qui s’inquiète de la vitesse et du manque de précaution des conducteurs à la sortie de l’autoroute 40 lance une pétition.

L’initiative concerne avant tout l’intersection de l’avenue De Chateaubriand et de Liège. Plus largement, cela concerne l’avenue De Chateaubriand entre le boulevard Crémazie et la rue Jarry, ainsi que la rue de Liège entre la rue Saint-Hubert et la rue Foucher.

La pétition souligne que «les citoyens ont remarqué une forte augmentation de la vitesse des voitures et des accidents à cette intersection».

Celle-ci déplore que «de nombreux automobilistes, pour peu qu’ils aient la lumière verte au coin de St-Hubert, passent directement de l’autoroute métropolitaine au milieu résidentiel de la rue de Liège sans y adapter leur conduite».

Le document explique également que «lorsqu’ils tournent sur une rue perpendiculaire, comme Chateaubriand, nombre de conducteurs le font avec brusquerie, ce qui cause fréquemment des accidents au coin de Chateaubriand et de Liège».

Demandes pour mettre des mesures en place

Des mesures adéquates doivent être prises «de toute urgence», selon les résidents. Ils craignent qu’un accident grave ne survienne au bout d’un moment.

La pétition propose plusieurs pistes de solution. Parmi celles-ci, des arrêts obligatoires sur la rue de Liège aux intersections avec l’avenue De Chateaubriand et l’avenue des Belges.

Une autre piste serait d’installer des dos d’âne sur l’avenue De Chateaubriand entre le boulevard Crémazie et la rue Jarry. Cela permettrait d’inciter les automobilistes à prendre la rue Saint-Hubert au lieu de l’avenue De Chateaubriand.

Les citoyens demandent aussi que l’afficheur de vitesse sur l’avenue De Chateaubriand soit réparé. Celui-ci serait en panne depuis des mois, selon eux.

La pétition demande aussi que les camions n’aient pas le droit d’emprunter cette avenue. À moins qu’il ne s’agisse d’un service essentiel.

Enfin, les citoyens proposent d’installer des saillies de trottoir ou autres pour apaiser la circulation dans le secteur.

La pétition a été lancée vendredi et a déjà récolté plus de 60 signatures, selon Chrissy Diavatopoulos. C’est cette dernière qui est à l’origine de l’initiative.

Elle a décidé de lancer cette pétition après qu’un ami à elle a été victime d’un accident grave. Il aurait été percuté dans ce coin par un véhicule qui aurait pris la fuite, selon elle.

Chrissy Diavatopoulos indique que la pétition sera présentée au prochain conseil d’arrondissement prévu le 23 novembre.