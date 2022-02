Une carte interactive pour voir les banderoles de «J’aime»

Qu’est-ce qui vous tient le plus à cœur? La vie? L’océan? L’être aimé? Peu importe, c’était aux participants de décider et d’en faire une banderole.

Il y a quelques semaines, l’artiste Patsy Van Roost lançait une initiative dans le quartier Villeray. Elle invitait les personnes à venir participer à des ateliers pour confectionner une banderole sur laquelle est inscrit ce que les personnes aiment le plus.

Celles-ci sont accrochées depuis la Saint-Valentin dans les rues du quartier et le resteront au moins jusqu’au 15 mars.

Un des projets de l’artiste avec cette initiative était de créer une carte interactive pour permettre aux habitants du coin de faire des «balades un peu différentes».

Et c’est désormais chose faite. Une trentaine de personnes a participé à l’activité et on peut passer devant leur maison et voir ce qu’elles aiment le plus.

L’initiative est présentée par la Maison de la culture Claude-Léveillée.