La Tohu offre des activités gratuites au parc Frédéric-Back

Une panoplie d’activités seront offertes au parc Frédéric-Back d’ici la fin de la saison estivale. Des activités sportives, culturelles et des visites guidées y sont notamment offertes.

«Devant nos yeux, le [parc Frédéric-Back ] se transforme progressivement en grand parc consacré à l’environnement, à la culture, aux loisirs et aux sports. Je suis on ne peut plus fière du chemin parcouru», partage la responsable des grands parcs à la Ville de Montréal, Caroline Bourgeois.

Trois événements culturels importants se tiendront dans le parc en été. Chaque fin de semaine jusqu’au 21 août se tient la Falla de Saint-Michel, des performances musicales et artistiques ainsi que des ateliers publics. Puis, la fin de semaine du 22 au 24 juillet se tiendra le festival Kreyol, célébrant la musique haïtienne et antillaise. Toutes ces activités sont proposées par la Tohu.

«Le développement durable par la culture est l’une des ambitions de la Tohu et notre partenariat avec le parc Frédéric-Back nous permet d’avancer dans cette voie, tout en contribuant à la qualité de vie de la population de cette ville», se réjouit le directeur général de la Tohu, Stéphane Lavoie.

Activités sportives

À partir du 31 juillet, un mur d’escale de 7,5 mètres sera accessible tous les dimanches. Des vélos, des trottinettes et des cerfs-volants seront prêtés gratuitement aux citoyens. Diverses pistes sont aussi disponibles pour la course à pied.

Depuis l’été 2021, le secteur est du parc Frédéric-Back a été développé, offrant des secteurs de détentes. Les bancs et les sièges entourés de parasols y sont nombreux.

Au cours de l’été, un passage en pierres reliant les parcs Champdoré et Frédéric-Back sera aménagé. Il sera accessible pour les individus à mobilité réduite.

Le parc Frédéric-Back fut une carrière, puis un site d’enfouissement. Sa métamorphose a été entamée en 1995 et évolue depuis. Il s’agit de l’un des plus grands espaces verts de Montréal.