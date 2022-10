Eugène Lapierre «passe sa raquette» à Valérie Tétreault

Le directeur de l’Omnium Banque Nationale, Eugène Lapierre, a confirmé ce matin, lors d’une conférence de presse tenue au Stade IGA, les rumeurs qui courraient déjà à propos de sa retraite. «Ça faisait longtemps que j’y pensais, que je m’y préparais. On a une bonne équipe qui va continuer et moi je vais rester proche. C’est le meilleur des deux mondes», a-t-il déclaré.

Celui qu’on surnomme «M. Tennis» occupera maintenant les fonctions de conseiller spécial, en plus de consacrer ses efforts à des projets voués à la promotion d’un meilleur accès à des courts de tennis à l’année longue.

«J’aimerais travailler pour donner la chance à plus de personnes, plus d’amateurs de tennis, plus de jeunes surtout à jouer au tennis à longueur d’année. Je me suis donné deux ans pour faire avancer ce projet», a précisé Eugène Lapierre.

Ce dernier confie les rênes de l’Omnium à l’ancienne joueuse professionnelle Valérie Tétreault, qui était jusqu’alors directrice des communications de Tennis Canada. Elle enfile donc les chaussures de directrice du tournoi de Montréal et de porte-parole principale du tennis au Québec.

Une fierté: les retombées pour le développement du tennis

Eugène Lapierre tire de ses 22 années passées à titre de directeur du tournoi de Montréal une grande fierté, soit celle de donner la piqûre du tennis aux jeunes.

«J’ai toujours été content de travailler pour une entreprise qui a des retombées pour le développement du sport, pour aider les gens à jouer au tennis, de faire en sorte de populariser notre sport. Le tournoi, c’est le fun, mais c’est encore plus important les retombées du tournoi. C’est ce qui nous anime à Tennis Canada pour développer ce sport.»

Eugène Lapierre aura donc su laisser sa marque dans le monde du tennis.

«Grâce à lui et à son équipe, [l’Omnium Banque Nationale] est devenu un événement incontournable à Montréal chaque mois d’août», a souligné le président du conseil d’administration de Tennis Canada, Peter Kruyt.

Son impact sur le sport inspire également sa successeure, Valérie Tétreault, à faire de même. «Mes aspirations sont de rester presque aussi longtemps qu’Eugène dans ce rôle pour que moi aussi je puisse laisser mon empreinte sur ce tournoi, mais aussi sur le développement du tennis au Canada.»

Elle considère son passé à titre de joueuse professionnelle comme un atout pour mieux laisser sa trace auprès de la communauté. Elle croit que «[le fait] d’avoir cette compréhension du circuit, d’avoir vu plusieurs tournois en tant que joueuse, je crois que ça va m’aider à bâtir de bonne relation avec les joueurs et les joueuses».

Les prochains défis

Toute nouvelle aventure implique de nouveaux défis et Valérie Tétreault n’en manquera pas. Il s’en dessine déjà à l’horizon.

D’ici 2025, elle devra trouver un moyen pour maximiser l’espace disponible au Stade IGA afin d’accueillir trente joueurs de plus au tournoi de Montréal. «Plutôt que d’accueillir 56 joueurs, on va passer à 96 joueurs. Ça veut dire un tournoi plus long et donc, plus de billets à vendre. On doit s’assurer d’optimiser les espaces qu’on a et on n’a pas le site le plus grand, si on se compare à ceux des autres Masters League», a-t-elle précisé.