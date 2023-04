VSP investit 1 M$ pour sa transition écologique

Le conseil d’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP) investit 1 M$ dans sa transition écologique et adopte une nouvelle version de son règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

La majorité de ce montant, soit 800 000$, puisé à même les surplus de l’Arrondissement, servira à «la densification de la plantation d’arbres», fait savoir le conseil d’arrondissement. La somme permettra de constituer une équipe supplémentaire dédiée à la plantation d’arbres sur le territoire.

Les 200 000$ restants seront dédiés à l’essouchement. De retirer les souches d’arbres abattus créera des opportunités de plantation à moyen terme, précise l’Arrondissement. Une partie de ce montant ira également à l’entretien des saillies de trottoir végétalisées.

Une nouvelle version du règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) a par ailleurs été officiellement votée lors de la dernière séance du conseil d’arrondissement de VSP. Le règlement d’urbanisme de VSP, en place depuis 2016, vise à améliorer la qualité et la résilience de milieux de vie, notamment par la réduction des îlots de chaleur, l’augmentation du verdissement et de la canopée, la réduction de la place de l’automobile et la mise en valeur du patrimoine. Un meilleur encadrement des PIIA aidera l’Arrondissement dans ces objectifs.

La vitesse à laquelle se manifeste l’impact des changements climatiques nous force à accélérer la vitesse à laquelle on intervient sur notre territoire pour l’adapter à ces changements. On se donne donc les moyens financiers et réglementaires pour multiplier nos interventions et assurer un développement cohérent des projets dans l’arrondissement. Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

«Sur la forme, il ne s’agit pas d’une modification, mais d’une refonte globale du règlement de PIIA», explique la chargée de communication de l’Arrondissement, Rachel Vanier.

Le nouveau règlement sur les PIIA permettra d’agir plus facilement pour la réduction des îlots de chaleur et l’augmentation de la biodiversité. Les arbres existants seront donc protégés et le stationnement souterrain sera privilégié. L’abattage d’arbres sera également compensé par la plantation de nouveaux arbres et des efforts concrets de verdissement seront effectués.

Sur le fond, cette refonte s’inscrit dans la révolution en transition écologique de la réglementation d’urbanisme de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Rachel Vanier, chargée de communication de l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

La refonte des PIIA vise également à réduire la place de l’automobile en assurant des cheminements piétonniers et cyclistes protégés et sécuritaires.

L’intégration des nouvelles constructions dans leur environnement et la préservation et la mise en valeur du patrimoine sera aussi mise de l’avant dans les nouveaux PIIA.