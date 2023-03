Villeray légifère en faveur de la transition écologique

L’Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension accentue son virage au vert avec l’adoption d’une modification de son règlement de zonage ainsi qu’un projet de refonte de ses plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).

Votée lors de la dernière assemblée du conseil d’arrondissement, la modification de zonage prévoit le verdissement des cours, des façades et des toitures; la promotion de l’agriculture urbaine et de la mobilité durable; ainsi que l’amélioration des eaux pluviales.

«Les taux d’implantation, le pourcentage de verdissement requis ainsi que les conditions de plantation et d’abattage des arbres ont été modifiés en faveur de la biodiversité urbaine», indique l’Arrondissement dans un communiqué.

L’un des objectifs principaux de cette modification est la réduction des îlots de chaleur dans les différents quartiers de l’arrondissement.

Quelques changements majeurs pourraient vous concerner si vous êtes propriétaire ou souhaitez le devenir.

Aménagement des cours : la plantation d’un arbre sera exigée où l’espace est disponible, et la possibilité d’abattre un arbre sera encore plus restreinte par de nouvelles conditions.

: la plantation d’un arbre sera exigée où l’espace est disponible, et la possibilité d’abattre un arbre sera encore plus restreinte par de nouvelles conditions. Stationnement : la location et le partage de stationnement seront permis, et de la végétation devra être mise en place dans les grandes aires de stationnement pour contrer les îlots de chaleur.

: la location et le partage de stationnement seront permis, et de la végétation devra être mise en place dans les grandes aires de stationnement pour contrer les îlots de chaleur. Agriculture urbaine : des serres pourront être installées au sol ou sur le toit des bâtiments pour pratiquer l’agriculture urbaine à des fins non commerciales. Cette dernière pourra aussi être pratiquée dans les cours avant des résidences.

: des serres pourront être installées au sol ou sur le toit des bâtiments pour pratiquer l’agriculture urbaine à des fins non commerciales. Cette dernière pourra aussi être pratiquée dans les cours avant des résidences. Toitures: les toits à versants devront être revêtus d’un matériau ayant un IRS d’au moins 25 ou d’un revêtement métallique. Les panneaux solaires et les petites éoliennes seront aussi permis.

De son côté, la refonte du règlement sur les PIIA servira, selon l’Arrondissement, à améliorer la qualité et la résilience des milieux de vie: réduction des îlots de chaleur, augmentation du verdissement et de la canopée, réduction de la place de l’automobile et mise en valeur du patrimoine.

À partir de maintenant, quiconque fera une demande de permis contribuera à la lutte aux changements climatiques. Laurence Lavigne Lalonde, mairesse de l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Dans le cadre de cette refonte, une assemblée publique de consultation se tiendra le 22 mars à 18h, dans la salle du conseil d’arrondissement.