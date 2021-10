Auzou Québec: Monstres et autres créatures du Québec

Mistapéo

Curieux de connaître d’autres monstres? Ce contenu est extrait du livre Les Monstres et autres créatures du Québec, de Martine Latulippe et Fabrice Boulanger.

Comme tu peux le voir, la plupart du temps, les monstres sont malfaisants, ils ont de mauvaises intentions. Mais il existe aussi de gentils monstres. C’est le cas de Mistapéo, un géant qui se trouve au cœur de plusieurs récits innus. Mistapéo est une créature immense et il est couvert de fourrure. Pas rassurant… Pourtant, il aime les humains et il lui arrive même de leur venir en aide.

Atshen

Atshen, aussi issu de l’imaginaire innu, est un monstre terrorisant qui ne recule devant rien. C’est un géant méchant et violent, et il va jusqu’à manger des humains. Des forêts gardent des traces de sa colère, car il est si fort qu’il peut modifier le paysage d’un seul coup de poing. Tous le fuient, personne ne veut le rencontrer. On comprend bien pourquoi…