Coup d’envoi du premier projet estival de soccer gratuit pour les jeunes de Saint-Léonard

L’organisme montréalais Nous Faisons ce que nous pouvons (NSK) lancera le 10 juin le premier projet de soccer estival gratuit destiné aux jeunes de 5 à 17 ans de Saint-Léonard.

«Il y a beaucoup de parents qui n’ont pas les moyens d’inscrire leurs enfants à une activité sportive. Il faut créer des projets qui permettent aux jeunes qui n’ont pas la possibilité autrement d’y participer», dit le fondateur et président de NSK, Johnley Pierre, en entrevue avec Métro.

Ancien joueur de la sélection nationale U-15 d’Haïti et de l’équipe de première division Aigle noir du Bel-Air à Port-au-Prince, M. Pierre tient à souligner le rôle du sport dans la lutte contre la violence et le décrochage scolaire.

«Quand les enfants s’occupent à faire des activités, ils ne s’intéressent pas aux personnes mal intentionnées, soutient-il. J’ai été moi-même sauvé par le sport, ça m’a motivé à aller au bout de mes études», ajoute M. Pierre, qui tient à faire un appel à la paix et à la solidarité communautaire afin de prévenir la violence armée auprès des jeunes à Montréal.

L’initiative du projet de soccer est rendue possible grâce au soutien du gouvernement fédéral par le biais de son programme Appuyer les communautés noires du Canada, ainsi que de Desjardins et le Groupe 3737, un organisme qui vise à promouvoir le sport récréatif canadien non fédéré, notamment auprès des jeunes issus des familles à faible revenu et des milieux précaires.

Portes-ouvertes le 10 juin

Le projet de soccer gratuit se veut une occasion pour la communauté de se ressembler dans une ambiance familiale et sportive non compétitive et de tisser et renforcer les liens entre ses membres.

Parents et jeunes sont invités à assister au lancement le 10 juin à 10h aux terrains de soccer du Parc Ferland dans l’arrondissement de Saint-Léonard, où ils pourront rencontrer les entraineurs, faire un essai terrain et s’inscrire à l’activité qui aura lieu tous les samedis durant l’été.

Une allocution sera donnée par des élus de l’arrondissement de la Ville de Saint-Léonard, des représentants du Service de police de la Ville de Montréal et de plusieurs organismes qui soutiennent le projet, notamment : l’Association haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis, Concertation Saint-Léonard, la Commission permanente de la sécurité publique, des infrastructures, de la foresterie urbaine et des transports de Saint-Léonard et la Communauté des citoyen.ne.s en action contre les criminels violents qui œuvrent sur le territoire de Montréal.

Soutenir la jeunesse

«Les actions de notre organisme sont par la plupart axées sur les aîné.e.s, mais cette fois, on tenait à fusionner nos activités avec l’organisme NSK pour que les jeunes de Saint-Léonard puissent en bénéficier», indique la directrice de l’Association haïtiano-canado-québécoise d’aide aux démunis, Joseph Felicidades.

«Les jeunes en milieu de précarité ont besoin de ce genre de projet qui leur donne de l’espoir et une opportunité de réseauter avec des personnes issues d’autres communautés», exprime pour sa part Frantz Saintellemy, cofondateur et président du Groupe 3737, partenaire du projet qui soutient et accompagne NSK en matière de gouvernance et d’opérations depuis 4 ans.

M. Santellemy souligne notamment l’importance de soutenir les jeunes issus des milieux marginalisés, qui pourraient potentiellement «être à risque d’abandonner l’école ou être la cible de narcotrafiquants».

À quelques jours du lancement du projet, le président de NSK, Johnley Pierre, lance un appel aux personnes et aux organismes qui peuvent et souhaitent contribuer à assurer la continuité de ce projet dans les années à venir. «C’est important pour les jeunes de notre communauté», conclut-il.

Ce texte a été produit dans le cadre de L’Initiative de journalisme local.