Un nouveau chef de police à Montréal

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Ancien espion

Fady Dagher dirige le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) depuis quelques semaines.

Au Québec depuis 1985, il est né en Côte d’Ivoire, en Afrique, de parents d’origine libanaise (du Liban, au Proche-Orient). C’est le premier chef du SPVM issu de l’immigration.

Il a travaillé pendant 25 ans à Montréal et à Longueuil comme patrouilleur, enquêteur, gestionnaire et directeur. Au début de sa carrière, il a aussi été agent double – un genre d’espion infiltrant les milieux criminels.

Repenser la police

Il a été choisi par la Ville de Montréal pour l’originalité de son approche. Il est convaincu de l’importance de la prévention, c’est-à-dire de faire en sorte d’éviter que des crimes soient commis.

Dans ce but, il prône (veut) une police à l’écoute des citoyens et de leurs préoccupations : des policiers qui patrouillent à pied, toujours dans le même secteur, qui sont bien connus des habitants, et qui travaillent avec les organismes communautaires.

Les trois travaux de Fady Dagher

Le nouveau chef de la police a fait de la lutte contre la violence armée une priorité. Il prévoit aussi de s’attaquer au profilage racial. Il est connu que les personnes de couleur sont en effet plus souvent arrêtées par la police sans raison valable.

Fady Dagher espère également recréer des liens de confiance entre les policiers et la population montréalaise.

Enfin, il prévoit recruter des nouveaux policiers. L’an dernier seulement, 242 policiers ont quitté le SPVM, dont une majorité pour prendre leur retraite.

