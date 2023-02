Des urgences fermées pour une nuit

Le Curieux est un journal numérique qui explique l’actualité aux 8 à 12 ans.

Arrêt temporaire

Le service des urgences de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont a été fermé toute une nuit à la mi-janvier. Il n’a reçu aucun patient entre 23h et 8h du matin, sauf ceux dont l’état de santé était très instable (fragile).

Les urgences d’un hôpital prennent en charge des personnes dont l’état de santé exige un traitement rapide. Elles sont donc censées être ouvertes en tout temps. D’autant plus que l’hôpital Maisonneuve-Rosemont est un hôpital très important pour l’ensemble du Québec. Mais les patients ont pu être soignés dans d’autres hôpitaux.

Qu’est-ce qui se passe?

Les urgences débordent : beaucoup de personnes tombent malades à cause des virus en circulation cet hiver.

Or, la pénurie (manque) de personnel actuelle touche aussi les infirmières. Comme elles ne sont pas suffisamment nombreuses, celles qui sont en poste sont épuisées.

C’est pour cette raison que le lundi 16 janvier, les infirmières de l’hôpital Maisonneuve-Rosemont ont demandé que les urgences soient partiellement (en partie) fermées. À cause du manque de personnel, elles craignaient que les malades ne puissent pas être pris en charge correctement.

Pénurie généralisée

L’hôpital Maisonneuve-Rosemont n’est pas le seul à faire face à une telle situation. Que ce soit à Montréal, au Québec, au Canada ou dans plusieurs pays européens, les infirmières manquent à l’appel.

Depuis plusieurs années, elles dénoncent certaines conditions de travail, comme le travail supplémentaire obligatoire. Si une infirmière est absente, celle déjà présente à l’hôpital doit continuer de travailler pour la remplacer. À force d’accumuler les heures, beaucoup d’infirmières s’épuisent et certaines préfèrent aller travailler ailleurs.

ACTIVITÉS

Centre-ville

Crée ton signet en origami

L’origami est un art japonais qui consiste à plier du papier en des formes concrètes, comme des animaux par exemple. La Grande Bibliothèque t’invite à tester cette technique avec la création d’un signet pour ton livre. Tu pourras ensuite décorer la création à ton goût, selon ton inspiration. Laisse aller ton imagination! Gratuit.

Crée ton signet en origami

Samedi 11 février 2023

Dans la Hutte de la Grande Bibliothèque (niveau M)

Entre 13 h 30 et 15 h 30, au moment qui te convient

Vieux-Montréal

Le tour du monde en 300 chapeaux

Des coiffes qui ressemblent à des œuvres d’art, d’autres à des animaux. À travers les époques et les régions du monde, les chapeaux ont toutes sortes de fonctions. Découvres-en plus avec l’exposition Le monde en tête, qui met en vedette une collection de couvre-chefs provenant d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques. Payant.

Expo Le monde en tête. Crédit photo : Patrick Desrochers

Le monde en tête

Jusqu’au 12 mars 2023

Au Musée Pointe-à-Callière

Inscrivez-vous à notre infolettre et recevez un résumé quotidien de l’actualité de Montréal. J’accepte de recevoir des communications du Journal Métro