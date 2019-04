Aimeriez-vous rendre les gens plus heureux?

La meilleure manière de rendre les gens qui vous entourent plus heureux consiste à travailler à votre propre sentiment

de bonheur.

Ainsi donc, vous aimeriez rendre les gens qui vous entourent plus heureux? Quel noble sentiment! Je vous félicite, mais comment y arriverez-vous? La psychologie positive nous enseigne que la meilleure façon d’y parvenir consiste à travailler à notre propre sentiment de bonheur chaque jour.

Pourquoi? Premièrement, parce que le bonheur est contagieux. Si vous êtes plus heureux, tous les contacts que vous aurez avec les gens s’en trouveront bonifiés. On le sent quand on côtoie quelqu’un qui est heureux. Il sourit. Il voit le bon côté des choses. Il nous revitalise et il nous donne envie de suivre son exemple.

La prémisse essentielle, si vous souhaitez faire grandir le bonheur autour de vous, c’est de travailler à votre propre sentiment de bonheur. Vous n’êtes pas là pour jouer les martyrs. Personne n’aime les martyrs. On aime être en contact avec des gens qui sont manifestement heureux d’être en notre présence et qui ont à cœur de partager les petits gestes qu’ils font chaque jour pour faire grandir leur sentiment d’être à la bonne place et au bon moment dans ce monde.

Plusieurs éléments contribuent au sentiment de bonheur, et le lieu de résidence joue un rôle primordial.

Ensuite, vous ne pouvez pas dire à quelqu’un de travailler à son bonheur si vous n’êtes pas un exemple pour lui. Vous perdriez alors toute crédibilité. Vous seriez comme le patron qui dit «faites ce que je dis et non ce que je fais». Si vous souhaitez rendre les gens qui vous entourent plus heureux, travaillez à être plus heureux chaque jour.

Ce conseil vaut autant pour votre environnement de travail que dans l’intimité de la famille, dans les relations amicales ou de couple.

Le bonheur, c’est un état d’esprit ou, pour être plus précis, un état de mieux-être suggestif qui fluctue constamment, et qui est influencé par votre environnement et une multitude de facteurs extérieurs, mais aussi par l’interprétation que vous faites des choses qui vous arrivent.

Justement, comment pouvez-vous devenir plus heureux au quotidien?

C’est ce dont nous parlerons au cours des prochaines chroniques. Pour aujourd’hui­, je vous suggère simplement de sourire aux gens qui vous entourent et de leur faire sentir à quel point vous êtes heureux qu’ils fassent partie de votre univers. Cela devrait devenir une seconde nature, une habitude chez vous. Et déjà, vous constaterez que vous rendez les gens qui vous entourent plus heureux­.