Se sentir dépassé par les événements

Il est fréquent de se sentir surchargé, que le poids de nos engagements semble trop lourd à porter. Que faire quand il semble qu’on n’y arrivera pas?

Commencez par constater et nommer ce qui se passe, et écrivez ensuite ce qui ne va pas et les engagements à prendre pour régler le problème. Ainsi, au lieu de vous promener avec des symptômes qui n’ont pas de nom, vous aurez une idée plus claire de la situation. Par exemple: je ressens de l’anxiété parce que je crains de ne pas être à la hauteur. Il faut que je fasse (inscrivez ici la liste de tous vos engagements).

Des actions concrètes

Ensuite, faites une pause et posez un regard sur votre environnement de travail. Se pourrait-il qu’il soit à ce point surchargé qu’il en soit devenu anxiogène? S’il y a des piles de documents sur votre bureau, celles-ci vous communiquent que vous prenez du retard. Faites un peu de ménage. Il y a sûrement un endroit où vous pouvez placer ces documents que vous ne traiterez pas maintenant de toute évidence. Il en va de même si vous avez un immense tableau présentant toutes les tâches à réaliser. Vous pourriez l’effacer après en avoir recopié le contenu dans un fichier Excel.

Réduisez également le travail multitâche. On se trouve bien bon quand on fait cinq choses à la fois. On se sent productif. Cependant, nos efforts sont dilués et chaque tâche progresse moins vite. En conséquence, il nous arrive bien moins souvent de pouvoir biffer une tâche sur notre liste et de constater qu’on avance. Concentrez vos efforts sur les priorités et constatez chaque avancée.

62% Pas moins de 62% des travailleurs canadiens disent que le travail est leur principale source de stress.

Apprendre à dire non

Il se peut que vous deviez également ajouter un nouveau mot à votre vocabulaire. Il est tout petit et s’apprend rapidement même si son utilisation requiert de la pratique. Il s’agit du mot «NON». Il vous permettra d’arrêter d’empiler les engagements tant que vous ne sentirez pas que vous respirez mieux.

Avez-vous songé à demander de l’aide à vos collègues? Je sais, ça prend une certaine humilité quand on a longtemps cultivé une image de superhéros. Toutefois, il y a peut-être à côté de vous des gens qui pourraient vous aider à terminer plus rapidement des engagements que vous avez acceptés sans vous demander si vous aviez les compétences nécessaires pour les réaliser rapidement. Si vous vous faites aider, vous apprendrez et, la prochaine fois, vous serez bien plus efficace.

Finalement, tirez un trait sur les tâches hypnotiques. Vous savez, ces longues discussions devant la machine à café ou ces courtes visites sur les médias sociaux qui finissent par s’étirer et vous voler votre temps. Un peu de discipline!

Suivez ces quelques conseils et vous sentirez bientôt votre angoisse diminuer. Ce faisant, vous constaterez que votre productivité est en hausse et que votre satisfaction au travail suit la même tendance.