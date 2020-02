Qu’est-ce que la persévérance scolaire? D’autres mots y sont liés: motivation, effort, détermination à poursuivre des études.

Chaque année, les Journées de la persévérance scolaire (JPS) visent à rappeler l’importance de la réussite éducative des jeunes, qui sont les citoyens et les travailleurs de demain.

L’édition de cette année veut souligner le caractère essentiel des gestes que chaque personne de l’entourage des jeunes peut poser: encourager, écouter, tendre la main, nourrir la patience, éveiller, etc. Tous ces gestes ont un effet concret.

De nombreuses études montrent l’effet positif des encouragements sur la persévérance scolaire de nos jeunes. Le soutien des adultes qui les entourent agit directement sur leur motivation à persévérer, et cette dernière est nécessaire pour apprendre, réussir et obtenir un diplôme.

Dans un sondage Léger mené pour les JPS en 2018, 32% des jeunes sondés, qui avaient pensé décrocher mais ne l’avaient pas fait, ont affirmé que les encouragements qu’ils avaient reçus avaient influé sur leur décision de rester à l’école.

En plus des encouragements parentaux et familiaux, l’école, les activités parascolaires (artistiques, sportives, culturelles, etc.) et le travail mettent d’autres adultes sur la route de nos jeunes: les enseignants, les professionnels, le personnel scolaire, les éducateurs, les animateurs, les entraîneurs, les grands-parents, les employeurs. Toutes les activités que font les jeunes peuvent être «orientantes», sources de découvertes et de connaissance de soi.

Seulement 31% des employeurs encouragent les bons coups de leurs employés au sujet de leurs études.

Selon un sondage, les jeunes considèrent que le soutien de leur employeur les aide à concilier travail et études. Considérant les enjeux auxquels les employeurs font face en matière de concurrence et de rareté de main-d’œuvre, plusieurs d’entre eux manquent probablement de temps et bénéficieraient d’un coup de main pour favoriser cet objectif.

Voilà pourquoi le Réseau québécois pour la réussite éducative a mis sur pied l’initiative «Employeurs engagés pour la réussite éducative».

En résumé, rappelez-vous que tout geste, petit ou grand, peut encourager un jeune à poursuivre ses études. La qualité de votre relation, votre intérêt envers ses désirs et ses projets, ainsi que votre bienveillance et votre ouverture quant à ses questionnements seront bénéfiques pour son avenir. Je pense que nous avons tous profité de la présence d’une personne qui, par un mot ou un geste, a eu sur nous une influence marquante. Et si, aujourd’hui, vous étiez cette personne pour un jeune de votre entourage?

Comment encourager la persévérance scolaire?

Souligner les efforts et le bon travail.

Rappeler qu’il ne faut pas lâcher.

S’intéresser à ce que les jeunes font et poser des questions.

Discuter avec eux de leurs champs d’intérêt et de leurs projets.

Leur confier des responsabilités et des tâches pour leur permettre d’apprendre.

Texte écrit en collaboration avec Audrey McKinnon, directrice de campagne des Journées de la persévérance scolaire 2020.