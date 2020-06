Le projet de loi 61 visant la relance de l’économie du Québec, présenté le 3 juin par le ministre responsable de l’Administration gouvernementale et président du Conseil du trésor doit être amendé afin de renoncer à l’assouplissement des règles environnementales. D’autres solutions existent pour assurer une relance rapide: nous suggérons de commencer en misant sur le renforcement des effectifs au sein du gouvernement pour assurer une relance saine et durable qui tienne compte des enjeux sanitaires et écologiques auxquels nous faisons face.

Nous sommes inquiet.e.s des risques de destruction des milieux naturels et des impacts possibles sur les espèces à situation précaire qui pourraient découler de la mise en œuvre du projet de loi dans sa forme actuelle. Il est primordial de s’assurer que les actions de relance mises de l’avant ne mettent pas à risque les écosystèmes et la diversité biologique du Québec, pierre angulaire de notre résilience collective face aux enjeux sanitaires et écologiques. L’assouplissement des règles environnementales générerait des conséquences environnementales, sociales et économiques néfastes pour le Québec.

Par ailleurs, divers articles limitant notamment les débats parlementaires ou modifiant les délais de publication et d’entrée en vigueur des règlements nous inquiètent vivement. Il est essentiel de préserver les règles visant à assurer le respect de principes démocratiques de base et la participation citoyenne. La vie démocratique d’une société est un incontournable pour assurer une relance inclusive et réussie. Celle-ci ne devrait pas être sacrifiée au nom de la relance.

Nous reconnaissons le caractère exceptionnel de la crise sanitaire actuelle et la nécessité d’agir rapidement et efficacement. Nous sommes toutefois d’avis qu’il est possible et impératif de concilier relance économique et respect de l’environnement. Afin de favoriser l’accélération des délais associés au processus d’autorisation environnementale, nous proposons d’augmenter les effectifs du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Augmenter le personnel tout en s’appuyant sur le travail important déjà réalisé en matière d’analyse de la biodiversité et de planification territoriale permettrait d’allier protection de l’environnement et réduction des délais.

Les exigences environnementales en place au Québec représentent l’une de nos meilleures garanties d’assurer un avenir prospère, sain et stable. Une gestion responsable de la crise sanitaire et de la relance exige de remanier le projet de loi 61 à la hauteur de nos obligations envers les générations actuelles et futures.

ORGANISMES SIGNATAIRES DU COMMUNIQUÉ CONJOINT EN RÉACTION AU PROJET DE LOI 61

Geneviève Paul, directrice générale, Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)

Alain Branchaud, directeur général, SNAP Québec

Colleen Thorpe, directrice générale, Équiterre

Diego Creimer, Responsable Affaires publiques et communications, Fondation David Suzuki

Jacques Létourneau, président, Confédération des syndicats nationaux (CSN)

Dominique Daigneault, présidente, Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Daniel Boyer, président, Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)

Sophie Paradis, directrice pour le Québec, Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)

Leïla Copti, présidente fondatrice, COPTICOM

Martin Vaillancourt, directeur général, Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec

Catherine Duhamel, Directrice, Firme Impact Social, Montréal

Sylvain Gariépy, président, Ordre des urbanistes du Québec

Maryse Rousseau, vice-présidente, Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)

La CEVES, La Coalition Étudiante pour un Virage Environnemental et Social

Suzann Méthot, ex-présidente, Comité d’examen et des répercussions sur l’environnement et le milieu social (COMEX)

France-Isabelle Langlois, directrice générale, Amnistie internationale Canada francophone

Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, présidente, Association québécoise des médecins pour l’environnement

Nancy Bédard, présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)

Hugo Mailhot Couture, président, Association des biologistes du Québec (ABQ)

Paul MacLean, président, ÉEM Impact environnemental et social ltée

Jacques Brodeur, directeur, Institut de recherche en biologie végétale

Alain Saladzius, ing. président, Fondation Rivières

Rodrigue Turgeon, co-porte parole, Comité citoyen de protection de l’esker

Sébastien Brodeur-Girard, Gazoduq, parlons-en (GPE)

Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie, Greenpeace Canada

Carole Dupuis, porte-parole, Mouvement écocitoyen UNEplanète

Marc Nantel, porte-parole, Regroupement Vigilance Mines Abitibi-Témiscamingue (REVIMAT)

Rébecca Pétrin, directrice générale, Eau Secours

Catherine Gauthier, directrice générale, ENvironnement JEUnesse (ENJEU)

Valérie Lépine, co-coordonnatrice, Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec

Karel Ménard, directeur général, Front commun québécois pour une gestion écologique des déchets

Marie Boirot, porte-parole, Rimouski en Transition

Priscilla Gareau, directrice générale, Groupe Ambioterra

Alexandre Warnet, porte-parole, Laval en transition

Gabrielle van Durme, coordonnatrice, Solon

Laura Charpentier, directrice générale, Coopérative de solidarité Miel Montréal

Maude Prud’homme, déléguée à la transition écologique, Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE)

Laure Waridel, écosociologue PhD et co-instigatrice de Mères au front

Henri Jacob, président, Action boréale

Johanne Dion, directrice, Montréal pour tous

André Bélisle, président, Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)

Sylvia Oljemark, présidente, Le regroupement des citoyens de Saraguay inc.

Martin Poirier, porte-parole, NON à une marée noire dans le Saint-Laurent

Patricia Posadas, porte-parole, Prospérité Sans Pétrole

François Gagné, co-porte-parole, Coalition Anti-Pipeline de Rouyn-Noranda

André-Yanne Parent, directrice générale, Projet de la réalité climatique Canada

Guy Boudreau, membre, Comité Vigilance Hydrocarbures Lavaltrie

Michel Jetté, co-fondateur, GMob

André Beauchamp, ancien président 1983-1987, BAPE. Président 1999-2000, Commission sur la gestion de l’eau au Québec

Louis-Marie Kimpton, Comité Vigilance hydrocarbure Berthierville

Dominic Champagne, instigateur et porte-parole, Pacte pour la transition

Louise Morand, présidente, L’Assomption en transition

Sarah Girard, coordonnatrice, Mouvement d’éducation populaire autonome de Lanaudière

Odette Sarrazin, coordonnatrice, Regroupement vigilance hydrocarbures Québec (RVHQ)

Joyce Renaud, présidente, Mobilisation climat Trois-Rivières

Gaétan Lebel, vice-président, Association Sportive et Écologique de la Batiscan

Olena Zotova, présidente, La Planète s’invite en santé

Emmanuel Rondia, directeur général par intérim, Conseil régional de l’environnement de Montréal

Adrien Guibert-Barthez, co-porte-parole, Coalition Fjord

Élisabeth Patterson, avocate, Dionne Schulze s.e.n.c.

Jacques Tétreault, président, Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement Maskoutain.

Jonathan Brun, PDG, Nimonik inc.

Amélie Drainville, Comité vigilance hydrocarbures des îles du Lac-St-Pierre et porteuse d’espoir 2020 du Jour de la Terre Québec

Denise Laprise, porte-parole, Montmagny en transition

Patrick Provost et Thierry Lefèvre, Coordonnateurs, Regroupement Des Universitaires (DU)

Réal Lalande, Coordonnateur, Action Climat Outaouais (ACO)

Maxime Laporte, avocat, Président général de la Société Saint-Jean-Baptiste (SSJB) de Montréal

Normand Grégoire, trésorier, Amis de l’environnement de Brandon

Gareth Richardson, président, Green Coalition/Coalition Verte

Lucie Sauvé, directrice, Centre de recherche en éducation et formation relatives à l’environnement et à l’écocitoyenneté, UQAM

Jonathan Théorêt, directeur, Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement, GRAME

François Geoffroy, porte-parole, La Planète s’invite au Parlement

Pierre Foisy, porte-parole, Comité Vigilance Hydrocarbures des municipalités de la MRC de Maskinongé

Lyne Desnoyers, agronome

Marc Benoît, coordonnateur, Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie

Lucie Massé, porte-parole, Action Environnement Basses-Laurentides

Ginette Charbonneau et Gilles Provost, porte-paroles, Ralliement contre la pollution radioactive

Véronique Fournier, directrice, Centre d’écologie urbaine de Montréal

Hugo Thibaudeau Robitaille, associé, T2 Environnement

Éric Ferland, directeur général, Foire ÉCOSPHÈRE

Alison Hackney, Campbell Stuart, Al Hayek, et Patrick Barnard, directeurs, Fonds d’héritage pour l’Environnement

Jean-François Boisvert, président, Coalition climat Montréal

David Robitaille, professeur titulaire et avocat-conseil, Faculté de droit, uOttawa

Catherine Lussier, Organisatrice communautaire, Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)

Ken Wu, directeur exécutif, Alliance des Écosystèmes Menacés

Marie Saint-Arnaud, co-coordonnatrice, Collectif scientifique sur la question du gaz de schiste et les enjeux énergétiques au Québec

Julie Corbeil, coordonnatrice, Table régionale des organismes volontaires d’éducation populaire (TROVEP) de Montréal

Normand L Beaudet, porte-parole, Coalition Alerte à l’enfouissement Rivière-du-Nord (CAER)

Richard Janda, professeur agrégé, Faculté de droit, Université McGill

Caroline Voyer, directrice, Réseau des femmes en environnement

Dimitri Roussopoulos et Isabelle-Anne Bisson, co-présidents, Sierra Club Québec

Mouvement citoyen Mères au front

Stéphanie Gauthier, présidente, Les Interieurs Belliss’Immo

Jesse Shapiro, professeur agrégé, Chaire de recherche du Canada, Sciences biologiques, Université de Montréal

Dominique Vigneux-Parent, coordonnatrice, Table ronde des OVEP de l’Estrie

Jennifer McKenna, coordonnatrice par intérim, Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean (MÉPAC SLSJ)

Nicolas Chevalier, porte-parole, Saut Montréal – Leap Montreal

Hugo Tremblay, professeur agrégé, Faculté de droit, Université de Montréal

Riccardo Bini, directeur, 4Everfood

Marc-André Noël, chargé de projets, Comité ZIP Jacques-Cartier

Eric Beaudoin, chargé projet pesticides et transition agricole, Vigilance OGM

Ali Khiri, designer de l’environnement, membre des Amis du Champ des possibles

Aurélie Sierra, sociologue de l’environnement, L’Atelier Social

Kim Marineau, biologiste, Biodiversité conseil

Gérald Domon, professeur associé, École d’urbanisme et d’architecture de paysage, Université de Montréal

Anne Plourde, coordonnatrice, Coalition solidarité santé

Marie-Eve Paquette, co-coordonnatrice, Nourrir Notre Monde Haute-Gaspésie

Patrick Benoist, gestionnaire de projets et chargé d’affaires, Institut de recherche en biologie végétale

Jean-François Girard, avocat et biologiste

Mélanie Busby, membre, Mobilisation environnement Ahuntsic-Cartierville

Roxane L’allier, chargé de projet pour l’Association de mise en valeur du secteur Tourelle Ruisseau-Castor

Pascal Huynh, cofondateur, Le Villageois

Antoine Verville, directeur général, Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)

Johanne Elsener, présidente, Québec Arbres

Alain Marois, vice-président à la vie politique, Fédération autonome de l’enseignement (FAE)