Les vergers: pas qu’à l’automne!

Visiter un verger un peu avant l’automne se pointe pour y cueillir soi-même des pommes est devenu une activité très courue. Mais saviez-vous que s’y rendre au printemps peut aussi vous faire vivre une expérience unique?

Les pommiers sont des arbres fruitiers qui fleurissent au printemps. Ces arbres massifs se remplissent de petites fleurs blanches délicates et parfumées, offrant ainsi un panorama en «odorama» digne de l’éden. Le Domaine Lafrance, situé à Saint-Joseph-du-Lac, dans les Basses-Laurentides, vous propose de vous y rendre au mois de mai pour profiter de ce spectacle.

Festival des pommiers en fleurs

Les propriétaires du Domaine Lafrance, Éric Lafrance et Julie Hubert, sont les instigateurs de ce festival qui ne dure que le temps de la floraison des pommiers.

En plus d’inviter le public à voir les vergers sous un angle différent, ils proposent de nombreuses activités à faire entre amis ou en famille: pique-nique sous les pommiers en fleurs, mini-ferme et aires de jeux, balade en tracteur, visite de la cidrerie et de la distillerie, dégustation d’alcools et chance de déguster les saucisses confectionnées à l’aide des cidres de la maison grâce au kiosque barbecue.

13 000

Plus de 13 000 pommiers seront en fleurs au Domaine Lafrance dans les jours qui viennent.

Des produits à découvrir

En plus de déguster gratuitement les produits au cours de leur visite au domaine, les visiteurs pourront faire l’achat de spiritueux ne se retrouvant pas à la SAQ, comme le Tonnelet, un cidre apéritif né de la combinaison d’une eau-de-vie de cidre raffinée et de cidre de glace, vieilli en fût de chêne, et dégageant un arôme de bois et de fruits secs; et l’Eau-de-vie de Marc de raisins, un spiritueux issu du cépage Frontenac, élaboré à partir des vignes cultivées sur le Domaine, et offrant une finesse semblable à celle de la grappa.

Il sera aussi possible de goûter le cidre mousseux GENEVA qui est réalisé à partir de la variété de pommes Geneva. Cette pomme n’est utilisée que pour la préparation de ce cidre, car elle est trop amère pour être consommée telle quelle. Dans le verger, les pommiers Geneva sont difficiles à rater, car leurs fleurs sont d’un beau rose fuchsia qui contraste avec la plupart des autres fleurs, qui sont blanches.

Festival des pommiers en fleurs au Domaine Lafrance

1473, chemin Principal

Saint-Joseph-du-Lac De 9 h à 17 h, les 1er et 2 juin 2019 (à confirmer).