L’enjeu de la santé mentale à Noël

Pour la majorité des Québécois, Noël se fêtera seul cette année, ce qui amène des experts à lancer un cri du cœur pour la santé mentale.

La semaine dernière, le premier ministre François Legault a admis «une erreur». Deux semaines après avoir lancé son «contrat moral» avec les Québécois, il reculait. La situation épidémiologique liée à la COVID-19 était trop tendue.

D’un point de vue purement virologique et épidémiologique, c’était la chose à faire, ont lancé les partis d’opposition et de nombreux experts en santé publique.

La mortalité est également à la hausse au Québec. Selon les dernières données de l’Institut de la statistique du Québec, il y a eu plus de décès au mois d’octobre que ce à quoi on devrait s’attendre en se basant sur la moyenne des dernières années. On demeure toutefois loin des milliers de décès supplémentaires enregistrés le printemps dernier.

De faux espoirs

Mais le plan de Noël n’aurait jamais dû être annoncé, affirme le professeur en virologie Benoit Barbeau. Québec, croit-il, s’est placé dans une position difficile. «La première annonce a été précipitée», ajoute l’expert.

«Si je vous donne 10$ et que je vous le reprends, ça fait deux fois plus mal», ajoute le pédiatre Olivier Drouin, professeur adjoint à l’Université de Montréal. Pour lui aussi, François Legault a miné la confiance du public en annonçant des rassemblements de Noël avant de reculer, deux semaines plus tard.

«Ça fait deux fois plus mal de se faire enlever quelque chose que de ne pas se le faire donner. C’est un phénomène psychologique bien documenté», ajoute-t-il.

Et que dire du fait que la veille, le premier ministre avait annoncé qu’une décision serait prise le 11 décembre. Elle est finalement venue moins de 24 heures plus tard. Une décision qui venait de lui et non de la Santé publique, a-t-il affirmé.

Vecteur de stress et stress chronique

Le virage à 180 degrés du premier ministre est susceptible d’engendrer de fortes hausses du stress chez certains Québécois, observe la professeure de l’Université du Québec à Mont- réal et spécialiste de ce phénomène, Marie-France Marin.

«Pour être stressé, il faut que notre situation réponde à l’un des critères suivants : qu’on n’ait pas le contrôle, que ça soit imprévisible, que ça soit nouveau ou que ça menace notre ego», explique-t-elle.

L’ajout et le retrait de règles sanitaires répond à au moins trois critères, fait remarquer Mme Marin.

«Notre corps peut être un peu fatigué de toujours devoir détecter les nouvelles règles. On accumule du stress depuis mars», souligne-t-elle.

À la longue, observe la psychologue Geneviève Beaulieu-Pelletier, ce stress va se «chroniciser», c’est-à-dire qu’il va devenir chronique.

Dans le contexte, l’annulation des réunions de Noël est un «coup dur», selon elle. «Noël représentait vraiment une oasis. On avait l’impression qu’on pourrait s’abreuver un peu», dit-elle.

Des visites à distance de deux mètres, dit François Legault

Interrogé sur les actions qu’il comptait entreprendre pour apporter un soutien moral aux Québécois cet hiver, François Legault a répondu jeudi qu’«on ne peut pas aller plus loin» qu’offrir aux personnes seules de se visiter, à distance de deux mètres et en portant un masque en tout temps.

La réponse a fait réagir, notamment chez Québec solidaire, qui l’a dénoncée.

Le parti d’opposition demande à Québec de penser à des solutions sécuritaires, afin d’éviter une crise de santé mentale irréversible.

Geneviève Beaulieu-Pelletier invite à aller chercher de l’aide en cas de besoin. S’inscrire à la liste d’attente nationale pour les services en santé psychologique constitue une bonne première étape, indique cette psychologue. Les listes d’attente s’étirent. De 16 000 clients cet été, elles ont gonflé à 18 300, selon le MSS.