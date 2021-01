Olive, une nouvelle appli pour consulter un médecin en ligne

Un entrepreneur québécois a lancé aujourd’hui l’application de téléconsultation médicale Olive, qui permet aux utilisateurs de rencontrer virtuellement un spécialiste de la santé afin d’éviter le dérangement et le stress d’une consultation en clinique.

«La situation sanitaire nous a permis de prendre conscience que de nombreuses situations peuvent désormais être gérées de façon virtuelle, que ce soit dans le travail, avec nos amis ou même en santé», expliquait Stephan Huot, fondateur d’Olive, lors du lancement virtuel de l’application ce matin.

L’homme d’affaires n’en est pas à sa première entreprise. À la tête du Groupe Huot, il détient une cinquantaine de négoces dont la compagnie d’évacuation médicale d’urgence Airmedic.

Médecin et expert-conseils pour l’application Olive, le docteur Marc Gosselin a étudié l’importance de la téléconsultation médicale en régions isolées. «Dans le contexte de la COVID, cette méthode permet aussi de maintenir des pratiques sécuritaires», dit-il.

Comment ça marche?

En se connectant à l’application depuis son mobile, le patient renseigne ses besoins afin d’être mis en relation avec un professionnel de la santé agréé selon les compétences requises : douleur chronique, infection mineure, condition dermatologique…

Si cela est possible, le soignant fait la consultation et la prescription médicale virtuellement. Si non, il invite le patient à se rendre en clinique.

L’équipe compte pour l’instant une vingtaine de médecins et autant d’infirmières prêts à répondre aux appels des patients. Cet effectif pourrait doubler d’ici à cet été.

Le service Olive inclue un accès illimité aux téléconsultations, un service de prescriptions médicales et de renouvellement d’ordonnances virtuel et l’assurance d’une assistance Airmedic immédiate en cas d’urgence.

L’abonnement individuel coûte 15$ et l’abonnement familial, valable pour quatre personnes, coûte 39. L’application est d’ores et déjà disponible sur l’App Store et sur le Google Play Store.

Une question de sécurité

«La télémédecine s’impose de plus en plus comme une solution efficace et accessible à tous, à condition qu’elle soit bien encadrée» – Marc Gosselin, médecin et expert-conseils pour l’application Olive

«Mon rôle est de m’assurer du respect de la qualité de l’acte médical», dit Sanjeev Sirpal, directeur médical chez Olive, ajoutant que les données de l’application sont systématiquement cryptées et sécurisées.

Appelé à commenter le projet de l’application Olive, le ministère de la Santé n’avait pas répondu à Métro à l’heure de publier ces lignes.