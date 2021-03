Des masques roses pour lutter contre le cancer du sein

La campagne «Porte le rose pour la cause» est lancée. En cette période de pandémie, c’est le masque rose, couleur emblématique de la Fondation cancer du sein du Québec, qui est de mise plutôt que le ruban. L’ancienne participante de l’émission OD Chez nous, Julie Munger, est la porte-parole de l’initiative.

Deux de ses tantes ont été atteintes, un choc pour elle et sa famille. «J’ai toujours admiré la force de ces grandes femmes à travers cette épreuve. Toutefois, derrière ce sentiment de fierté se cache une crainte que je devrai un jour moi aussi y faire face, compte tenu de ma génétique», a mentionné Mme Munger par voie de communiqué.

Cette campagne la touche donc particulièrement dans le but de faire de la santé des seins une priorité. «Je désire surtout rappeler aux jeunes qu’il faut commencer à surveiller les signes de la maladie dès l’âge adulte», précise-t-elle.

Pour chaque boîte de masques vendue, un dollar sera versé à la Fondation. Des dons sont aussi acceptés sur sa page jeleporterose.com. L’objectif est d’amasser 100 000 $ afin de sensibiliser la population à la question du cancer du sein touchant une femme sur huit.

Au-delà de la distribution

L’équipe de JWG, spécialisée en approvisionnement de produits médicaux et industriels et située dans la région de Québec, cherchait une cause qui correspondait le plus à son identité, sur laquelle elle pourraient avoir un réel impact à court et à long terme. Tous connaissaient une personne qui avait été atteinte du cancer du sein.

«Il faut comprendre que la COVID, bien qu’omniprésente dans nos vies depuis un an, n’a pas éliminé pour autant l’existence des autres maladies, comme le cancer du sein. En nous engageant envers la Fondation, nous voulons sensibiliser tout le monde à cette réalité encore bien présente», fait savoir le directeur général, Jérémie Gagnon.

Son entreprise est responsable de la distribution des couvre-visages rose, avec la participation des sociétés FedEx et GBV avocats.