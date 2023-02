Québec recule sur les maternelles 4 ans

Le gouvernement ralentit le rythme de création des classes de maternelle 4 ans et repousse la date visée pour atteindre ses cibles de quatre années supplémentaires. La démarche se fait dans l’objectif de permettre au réseau de l’éducation, qui manque d’enseignants, de souffler.

L’entièreté des classes devrait être livrée en 2030. L’échéancier initial était fixé à 2026.

«On est conscients de la pénurie de main-d’œuvre et du manque de locaux disponibles dans certaines écoles», explique le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville. «On n’est pas un gouvernement dogmatique et la bonne chose à faire est d’agir face aux enjeux et défis qu’il y a dans le réseau», ajoute-t-il dans un communiqué.

Depuis 2019, 926 nouvelles classes de maternelle 4 ans ont vu le jour. Si tout se déroule comme prévu, le Québec disposera de 1 703 classes en 2024. À terme, Québec souhaite miser sur 2600 classes.

Le ministre assure qu’il croit encore au projet, mais indique qu’il se sent obligé de prendre cette décision, qu’il qualifie de difficile, mais responsable, afin de se donner une marge de manœuvre sur le court terme. En 2022-2023, ce sont près de 19 000 enfants qui fréquentaient ces classes à travers la province.

La création de maternelles 4 ans constituait une promesse phare du gouvernement Legault dès sa première élection, en 2018.