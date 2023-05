Une voiture de la SQ filmée en train de brûler son stop fait réagir

Un véhicule de la Sûreté du Québec (SQ) a été filmé en train de tourner à une intersection sans respecter le panneau d’arrêt. L’événement s’est déroulé au coin des rues de Rouen et Parthenais, là où la jeune Mariia, une Ukrainienne de 7 ans, a été happée mortellement en décembre dernier.

L’incident s’est déroulé devant une voiture garée du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM). «Montrer l’exemple serait probablement une bonne chose à faire?», commente Mélina Dorleans, qui a diffusé la vidéo sur internet.

Ne pas marquer son stop c’est tellement commun dans notre quartier à Montréal, mais ce matin c’est la @sureteduquebec qui le fait devant la @SPVM. Montrer l’exemple serait probablement une bonne chose à faire? @sophiemauzeroll @Val_Plante @MTL_Ville #securiteroutiere pic.twitter.com/l6MsaIFWwJ — Mélina (@melinadorleans) May 24, 2023

Le SPVM a vu la publication et y a répondu en indiquant que l’information avait été transmise au poste de quartier. Le SPVM a également invité les citoyens à contacter directement leur poste de quartier lorsqu’ils sont témoins de ce type d’infraction.

La page pro-vélo et pro-piétons À nous les rues a répondu au SPVM. Elle explique s’être déjà présentée à un poste de quartier pour dénoncer un tel incident, mais que l’agent a refusé de prendre en note les détails de l’accident.

Je me suis déjà présentée au PDQ pour dénoncer ce genre de comportement et l'agent a refusé de prendre en note les détails de l'accident. — À nous les rues. (@anouslesrues) May 24, 2023

Un autre utilisateur de Twitter affirme avoir vu une voiture de police traverser une intersection à un feu rouge en actionnant les gyrophares le temps de quelques secondes. «Que demander au peuple quand ceux qui doivent faire respecter la loi se pensent au-dessus [de celle-ci]?» se demande-t-il.

Or, il faut préciser qu’un policier peut avoir besoin de traverser une intersection à un feu rouge s’il répond à un appel, sans que celui-ci active nécessairement la sirène et les gyrophares tout au long de son déplacement, et ce, pour des raisons stratégiques.

Ce matin pour moi c'était le petit coup de gyrophares, juste 2s, pour passer un feu rouge. Que demander au peuple quand ceux qui doivent faire respecter la loi se pense au-dessus ? — Gesse (@Gesse_Green) May 24, 2023

Pour Chris McCray et Jean-François René, deux autres utilisateurs de Twitter qui ont réagi à la publication, c’est le fait de ne pas respecter la sécurité routière à l’intersection même où un drame s’est déroulé en décembre dernier qui est le plus choquant.

Quelques semaines après le lancement de la campagne de la @sureteduquebec sur la sécurité routière ciblant uniquement les piétons et cyclistes, un de leurs agents brûle le stop… à l'intersection même où une fillette de 7 ans a été tuée en traversant la rue il y a 6 mois🤦… https://t.co/3aNaPXUoXQ — Chris McCray (@McCrayWX) May 24, 2023

Au coin de Rouen et Parthenais, la @sureteduquebec et d'autres autos roulent leurs stops sous les yeux du @SPVM ! Là où une enfant est morte en décembre ! 😡 #polqc #polmtl @Val_Plante https://t.co/J5FKABcJqA — Jean-François René (@jfrMTL) May 24, 2023