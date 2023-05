Fermeture sur l’autoroute 20 cette fin de semaine

La circulation s’annonce difficile encore cette fin de semaine pour les automobilistes. Une bretelle de l’échangeur des Sources, sur l’autoroute 20 (du Souvenir) à Pointe-Claire, sera fermée complètement du 26 au 29 mai, ce qui allonge la liste des entraves sur les routes montréalaises.

La fermeture débutera le vendredi 26 mai, à 23h, pour se poursuivre jusqu’à 5h lundi matin. La sortie 53 menant de l’autoroute 20 en direction ouest jusqu’au boulevard des Sources sera entièrement fermée pour des travaux. Les automobilistes sont invités à effectuer un détour via le boulevard Saint-Jean.

L’échangeur Turcot sera lui aussi entravé cette fin de semaine. La bretelle menant de l’autoroute 20 en direction est à la route 136 en direction est sera fermée de vendredi 23h30 à lundi 5h.

La route 136 en direction est sera également fermée aux mêmes heures, entre la sortie 4 Pont Victoria/Boul. R.-Bourassa/Rue de la Montagne et l’entrée de la rue Atataken. En direction ouest, la route 136 sera quant à elle fermée entre la rue Panet et l’entrée en provenance de la rue Lucien-L’Allier de vendredi 23h à lundi 5h. Cette fermeture est causée par les travaux dans les tunnels Ville-Marie et Viger.

À ces travaux s’ajoutent ceux du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, lesquels forceront la fermeture d’un tronçon de l’autoroute 25 dans la nuit de vendredi. La direction sud sera fermée de 21h à 8h le lendemain matin entre la sortie 4 Montréal (centre-ville) / Pont J.-Cartier et l’entrée en provenance de l’île Charron.

La direction nord sera bloquée aux mêmes heures entre la sortie 90 Aut. 20 Ouest, route 132, La Prairie/USA, Varennes, aéroport P.-E.-Trudeau de l’autoroute 20 et l’entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est.

L’avenue Souligny sera aussi fermée en direction est entre les rues Dickson et Honoré-Beaugrand à cause des travaux. La période de fermeture sera cependant plus longue, s’étendant de vendredi 20h30 à lundi 5h.

La ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbault, qui suggérait aux citoyens de s’informer sur le site 511 à la suite des bouchons monstres de la fin de semaine dernière, reconnaît maintenant la responsabilité du gouvernement relativement aux enjeux de congestion. Elle veut d’ailleurs bonifier la plateforme 511, laquelle sert à communiquer les différentes entraves routières. «On doit faire plus d’effort de coordination de chantiers et de communication», a-t-elle dit jeudi.