Tunnel La Fontaine: fermeture complète de l’autoroute 25

‼️Fermeture complète de nuit du tunnel – FDS du 26 mai‼️

❌ A-25 sud entre la sortie no 4 et l’île Charron

🕔De vendredi 21h à samedi 8h



❌ A-20 ouest et le tunnel entre la sortie no 90 et l'entrée en provenance de la rue Notre-Dame Est

🕔De vendredi 21h à samedi 8h