PlayStation à la recherche de la magie de Nintendo

Dans son annuel Showcase, un événement qui permet d’entrevoir les prochaines tendances en jeux vidéo, PlayStation a semblé avoir pris des notes du succès de son rival Nintendo. Outre les dévoilements surprises, l’entreprise japonaise a mis de l’avant plusieurs nouveautés majeures qui ne sont pas sans rappeler certaines exclusivités phares de Nintendo, l’entreprise derrière le phénomène culturel des dernières semaines, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom.

La présentation publique de Sony est la première depuis la sortie de Tears of the Kingdom qui s’est vendu à plus de 30 millions d’exemplaires et qui a monopolisé les boutiques de jeux vidéo de la ville le 12 mai dernier. Un jeu dont le succès commercial et critique était attendu et dont Sony semble vouloir en copier le génie en bouteille en révélant le jeu Towers of Aghasba qui est prévu pour 2024. Selon la bande-annonce de ce jeu, de l’exploration en parapente d’environnements fantastiques variés, des horizons visitables à perte de vue, des combats à l’épée et de la construction de structures diverses seront au rendez-vous. Probablement sans coïncidences, l’ensemble de ces éléments mis de l’avant dans la bande-annonce de quelques minutes sont les mêmes qui forgent l’identité du nouveau Zelda.

Lors de la même présentation, Foamstar a été dévoilé. Créé par Square Enix, il s’agit d’un jeu de fusils à mousse colorée qui ressemble en tout point à Splatoon, une exclusivité à succès de Nintendo dans laquelle les personnages combattent aux fusils…à peinture colorée. Comme cerise sur le sundae, le PDG de PlayStation, Jim Ryan, a officialisé les détails du Project Q. Il s’agirait d’un appareil de jeu portatif permettant de jouer au PlayStation à distance. En plus d’avoir une fonctionnalité similaire, l’appareil partage une forme qui n’est pas sans rappeler celle de la Switch, la console phare de Nintendo. À noter que contrairement au PlayStation portable de jadis, le Project Q ne peut lire des jeux par lui-même. Il doit être lié à une console PlayStation 5 à partir de laquelle il télécharge en flux les jeux qui y sont installés.

Les jeux «artsy» sont au rendez-vous

Outre cette tendance de «nintendofication» de la PlayStation, Sony maintient une identité qui lui est plus propre avec les jeux indépendants et à moins gros budget, un secteur auquel Sony accorde de plus en plus de place dans ses présentations et sa boutique. Ce qui rassemble thématiquement les nouveautés de cette catégorie, c’est qu’on croirait qu’ils ont été conçus par des diplômés du programme recherche-création en média expérimental de l’UQAM.

Détonnant du «cuteness» habituel des jeux Nintendo, les jeux indépendants présentés par Sony mettent de l’avant un côté artistique recherché et original, comme ce fut le cas pour nombre d’entre eux dans les dernières années. Avec ULTROS, un jeu en deux dimensions à l’esthétique unique, on pourra visiter et se battre dans des décors psychédéliques et surréalistes. Aussi dans la veine Sci-Fi, Concord, un jeu d’exploration spatiale propose un rendu coloré et majestueux de l’espace.

Au style minimaliste et chaleureux, Revenant Hill est un jeu halloweenesque à propos d’un chat noir qui devient le compagnon d’une jeune sorcière en début de carrière. The Plucky Squire présente aussi un format original, alors que l’on y contrôlera un personnage qui, de page en page, navigue dans un livre de contes imagés.

Des surprises et des oubliés

Des révélations surprises et attendues au niveau des jeux AAA, soit des jeux à gros budget étaient au rendez-vous. On a notamment pu se délecter d’apprendre qu’une nouvelle version de Metal Gear Solid 3 est en production de même qu’un coffret intitulé «Metal Gear Solid Master Collection Vol.1» qui réunira les trois opus originaux de la série.

Fortement attendu, du visuel de Marvel’s Spiderman 2 qui rassemblera les deux protagonistes des derniers jeux, Peter Parker et Miles Morales, a été présenté. Une bande-annonce de la jouabilité d’Assassin’s Creed Mirage, le nouvel épisode de la série chouchou d’Ubisoft Montréal qui promet un retour aux sources, a aussi été présenté au public.

Au grand dam des rumeurs qui se réveillent à chaque événement important du monde du jeu vidéo, pas de dévoilement d’une quelconque nouvelle version de Bloodborne, le classique cauchemardesque de From Software, et pas de nouveau visuel pour Death Stranding 2, le bijou du célèbre créateur Hideo Kojima.