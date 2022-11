Hockey: la Force triomphe pour son premier match à domicile

La toute première partie à domicile de la Force de Montréal a tenu ses promesses. Opposées aux Metropolitan Riveters, les Montréalaises ont tout donné pour le plaisir de leurs partisans, à l’instar de l’attaquante Jade Downie-Landry. Autrice d’un coup du chapeau et de deux passes, c’est elle qui a enfoncé le clou dans le cercueil des Riveters en sécurisant la victoire en fin de partie (5-3).

Et pourtant, elle n’était pas gagnée d’avance. Après avoir encaissé le premier but, les Québécoises se sont instantanément ressaisies pour revenir au score. Les deux équipes de la Premier Hockey Federation (PHF) étaient au coude-à-coude les deux premières périodes, avant que les Montréalaises s’envolent en troisième.

J’ai trouvé qu’on a commencé un peu lentement. On avait l’air un peu nerveuses […] pendant les premières minutes, et nous nous sommes construites au fur et à mesure que le jeu avançait

Peter Smith, l’entraîneur-chef de la Force