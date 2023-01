«Propos orduriers et criminels»: le PQ dénonce l’embauche d’un entraineur du CF Montréal

La nomination du nouvel entraîneur de l’équipe de réserve du CF Montréal passe de travers chez le Parti québécois (PQ). La formation politique considère son embauche «inacceptable».

Le nouvel entraîneur Sandro Grande avait soutenu le tireur de l’attentat du Métropolis, lors des heures suivant le meurtre de Denis Blanchette, en 2012. «La seule erreur que le tireur a commise la nuit dernière, c’est de rater sa cible! Marois! La prochaine fois mon gars! J’espère!», avait-il écrit dans un gazouillis, retiré au cours des heures suivantes.

Dans d’autres publications, Grande indiquait que les souverainistes étaient des hillbillies (traduction libre: colons) et les traitaient de stupides.

«Grande n’a pas commis une seule erreur banale ou un tweet de trop un soir, considère le chef du PQ, Paul St-Pierre-Plamondon. Il a tenu à de nombreuses reprises des propos orduriers et criminels visant plus de 2 millions de Québécois indépendantistes. Cette caution tacite par le CF Montréal est intenable et extrêmement malaisante».

Excuses «insuffisantes»

Sandro Grande s’est excusé de ses erreurs précédentes dans un communiqué de presse du CF Montréal. «J’ai fait de graves erreurs il y a plusieurs années et je suis profondément désolé d’avoir manqué de respect à qui que ce soit, a-t-il expliqué. J’ai énormément appris de celles-ci et je sais que je me joins à une organisation où les valeurs d’inclusion et de diversité sont fondamentales. Je pense qu’il est important de se servir de nos expériences personnelles pour continuellement s’améliorer et corriger nos erreurs du passé.»

Sauf qu’aux yeux de Paul St-Pierre Plamondon, ces excuses demeurent «insuffisantes» en raison car elles «omettent de mentionner le groupe qu’il visait (les souverainistes) ou la personne qu’il souhaitait voir se faire tuer (Pauline Marois)».

Le camp d’entraînement du CF Montréal s’est ouvert lundi.