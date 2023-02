Carey Price au Tournoi pee-wee de Québec

Le gardien de but des Canadiens de Montréal Carey Price sera de passage dans la capitale le 18 février prochain, pour participer à une séance de dédicaces au Tournoi international de hockey pee-wee de Québec.

Le joueur vedette prendra également part à la mise au jeu protocolaire avant de lancer la période d’autographes. Les partisans intéressés à le rencontrer devront se présenter entre 13h15 et 14h45 à l’espace PO Vear, dans la zone Vidéotron mobile.

Il sera également possible de se prendre en photos avec deux honneurs que Price a remportés au cours de sa carrière dans le hall du Centre Vidéotron, les 18 et 19 février. Les trophées Clarence-Campbell, remis à l’équipe vainqueure de la section ouest de la LNH (le Canadien s’est qualifié pour la finale de la Coupe Stanley en tant qu’équipe de l’ouest en 2021) et Georges-Vézina, remis au meilleur gardien de la saison, seront sur place. Les véritables trophées James Norris (meilleur défenseur) et Conn-Smythe (joueur le plus utile des séries éliminatoires) seront aussi accessibles pour une photo souvenir.

En plus du numéro 31, plusieurs grands noms de l’histoire du hockey seront aussi présents pendant la 63e édition du tournoi. Billy Smith, Chris Chelios, Denis Savard, Pierre Turgeon, Caroline Ouellette, Kim St-Pierre et Charline Labonté seront tous de la partie, soit le 11, le 12 et le 18 février prochain.

Pour en savoir plus sur l’horaire des séances d’autographe du Tournoi pee-wee de Québec, consultez le site web de la compétition.