Quand la technologie imite la nature grâce à la thérapie au sel

La thérapie au sel consiste à diffuser des particules de sel dans l’air afin d’en retirer les bienfaits par inhalation. Le 25 mars dernier, la compagnie Design for leisure a introduit sur le marché canadien le KLAFS Microsalt SaltProX, un appareil qui transforme n’importe quelle pièce de la maison en salle d’inhalothérapie.

Située aux États-Unis et au Royaume-Uni, Design for leisure, qui se spécialise dans la conception d’environnements de spa et de bien-être hydrothermaux, a conçu un appareil technologique d’inhalation de sel sec offrant des avantages pour le système immunitaire et le système respiratoire.

La technologie de broyage invisible du Microsalt SaltProX génère un aérosol de sel particulièrement fin, qui se propage en douceur dans un sauna ou toutes autres pièces d’une maison. Le sel gemme naturel utilisé dans le SaltProX est du chlorure de sodium à 99 %, le plus haut niveau de pureté disponible dans la nature. Ces minuscules particules de sel se répandent dans tout le système respiratoire, du nez, des sinus et de la gorge jusqu’aux zones pulmonaires extrêmes et peuvent avoir un effet expectorant.

La thérapie au sel est aussi utilisée pour traiter les troubles cutanés comme l’acné et l’eczéma.

L’installation d’un SaltProX est simple. L’appareil est accroché au mur à l’aide d’un support de fixation qui peut être retiré à tout moment. Une pile rechargeable fait fonctionner l’appareil, et offre généralement de trois à cinq sessions avant d’avoir besoin d’une recharge.

Le Microsalt SaltProX est en vente, au coût de 2000$, sur le site designforleisure.com