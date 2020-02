Activités durant la semaine de relâche

Cirque contemporain

Le Théâtre Paradoxe présente un spectacle mettant en vedette huit artistes de cirque contemporain. Ils enchaîneront des numéros lors d’un spectacle aux styles variés, tantôt poétique, tantôt comique, le tout animé par un maître de cérémonie.

28 février, 19h30, au Théâtre Paradoxe (5959, boulevard Monk)

Fabrication d’enseignes

L’organisme Techno Culture Club invite les jeunes âgés de 6 à 9 ans à créer des enseignes lumineuses. C’est le temps de laisser place à votre imagination et de créer une enseigne originale à partir de cure-pipes et des fils électroluminescents.

5 mars, à 14h, à la bibliothèque Saint-Henri (4707, rue Notre-Dame Ouest)

Atelier de cirque

Vos enfants rêvent de devenir acrobate ou jongleur? Un atelier de cirque se tiendra durant la semaine de relâche à la bibliothèque Marie-Uguay. Les enfants de 5 à 12 ans pourront s’initier aux arts du cirque tels que la jonglerie, balles et foulards, les diabolos, les quilles et les assiettes chinoises. Inscription requise.

8 mars, 14h, à la bibliothèque Marie-Uguay (6052, boulevard Monk)

Festival Montréal joue

La bibliothèque Saint-Charles présente une série d’activités dans le cadre du Festival Montréal joue. Du 29 février au 8 mars, les enfants pourront s’amuser sur un chantier de construction multi-plateforme. Le matériel et les casques sont fournis. Les enfants de 5 ans et plus sont aussi invités à un jeu de serpents et échelles géant, le 3 mars, à 14h. Le lendemain, un jeu d’énigmes sera présenté à la même heure.

Bibliothèque Saint-Charles (1050, rue d’Hibernia)

Robots à construire

Les enfants de 7 ans et plus sont invités à plusieurs activités qui ont lieu à la bibliothèque Georges-Vanier. Les participants pourront construire et programmer des robots ainsi qu’une toupie Beyblade et même des oiseaux qui chantent et dansent.

8 mars,10h et 14h, à la bibliothèque Georges-Vanier (2450, Rrue Workman)

Courts-métrages

Durant la semaine de relâche, les enfants de 3 à 6 ans sont invités à assister à la projection de quatre courts-métrages de l’Office national du film à la maison de la culture Marie-Uguay. Le thème porte sur l’amour entre les enfants et les grands-parents. Dans chaque projection, chaque enfant, à sa façon, démontre avec créativité, astuce et magie à quel point il aime ses grands-parents.

10 mars, 10h et 14h, à la maison de la culture Marie-Uguay (6052, boulevard Monk)