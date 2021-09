Métro x Trente présente Charles Hamelin

L’athlète québécois Charles Hamelin est une figure dominante du patinage de vitesse à l’échelle internationale avec ses 37 médailles aux championnats du monde.

Moteur de motivation

Quand j’ai commencé, c’était vraiment pour le plaisir de me faire des amis. Plus je grandissais dans l’univers du patin, plus je réalisais qu’on était comme une grande famille, que ce soit au niveau provincial, canadien ou international. Je me suis ensuite fait prendre au jeu. Je n’étais pas un excellent patineur quand j’étais plus jeune, mais j’ai travaillé extrêmement fort pour le devenir. Je voulais toujours être meilleur. Quand j’ai regardé les Jeux olympiques de 1998 et que j’ai vu mes idoles Marc Gagnon, Jonathan Guillemette et Éric Bédard gagner des médailles, ça m’a donné la piqûre. Je voulais me rendre aux Jeux, aller chercher une médaille et devenir un olympien moi aussi.

Un projet qui vous tient à cœur

Aller aux Jeux olympiques de Pékin en février prochain serait un bel accomplissement pour moi. Ce serait mes cinquièmes Jeux. J’aimerais pouvoir vivre cette expérience incroyable avec mes jeunes coéquipiers.

Inspiration

On a un chalet qu’on partage avec la famille de ma fiancée, Geneviève. Il se situe dans les Cantons-de-l’Est, à North Hatley, un beau petit village sur le bord du lac Massawippi. On aime y aller quelques jours pour décrocher. C’est un endroit tranquille, paisible, où se ressourcer.

Un(e) Montréalais(e) que vous admirez

Nicolas Duvernois. Son histoire est plus qu’inspirante! Il en fallait de la persévérance pour passer de concierge à entrepreneur reconnu. Grâce à ses idées qui sortent de l’ordinaire (il a créé la première vodka faite au Québec), il a réussi à connaître beaucoup de succès. J’ai aussi été impressionné par ce qu’il a entrepris pendant la pandémie (il a produit du désinfectant pour les mains) pour aider le Québec à sa façon.

Un souhait pour l’avenir de Montréal

De ne plus avoir de nids de poule! (Rires.) En fait, ce serait d’avoir une ville plus verte. J’aime voir les gens qui se déplacent autrement qu’en voiture. Ça me fait plaisir de constater qu’il y a plus de monde qui fait de l’activité physique; qu’il y en a qui vont travailler en vélo ou rejoindre leurs amis au parc en trottinette. Mon vœu pour la ville serait de voir encore plus bouger les Montréalais et les Montréalaises.

Endroit préféré à Montréal

Le restaurant Tapeo, un endroit que j’ai découvert quand j’ai commencé à sortir avec Geneviève. Son père y allait très souvent et il me l’a fait connaître. Ils servent d’excellents tapas à partager. C’est vraiment convivial. C’est la place parfaite pour aller manger en famille, entre amis ou en groupe!

Votre quartier

Rosemont. J’habite très près de mon lieu d’entrainement, ce qui me permet de m’y rendre à vélo. C’est une petite route très agréable; je traverse le parc Maisonneuve et je suis presque arrivé à l’aréna.

Un endroit à découvrir à Rosemont

Le café Le Paquebot. On y va vraiment souvent. Les gens qui tiennent ce resto sont vraiment accueillants. Bon café, bonne bouffe et belle petite terrasse; un endroit bien sympathique!